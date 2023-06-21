21 июня 2023

Депутаты гордумы Тюмени отметили окончание созыва в VIP-ресторане

© Служба новостей «URA.RU»
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Банковский клуб. Тюмень
Депутаты отметили окончание созыва, поужинав в «Банковском клубе» Фото:

Депутаты гордумы Тюмени отпраздновали окончание созыва в одном из самых дорогих ресторанов города. Банкет прошел в «Банковском клубе», принадлежащем одному из народных избранников — миллионеру Алексею Рагозину. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки.

«Заведение пользуется спросом у топ-чиновников и бизнесменов. Здесь проходят кулуарные переговоры по самым разным вопросам. Очень ценится кухня, на Рагозина работает топовый повар», — поделился источник агентства.

Для выбора места была еще одна причина. По данным URA.RU, в начале созыва Алексей Рагозин подарил коллегами карты, дающие скидку в 30% на все меню ресторана. 20 июня в гордуме Тюмени состоялось последнее заседание VII созыва.

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Депутаты гордумы Тюмени отпраздновали окончание созыва в одном из самых дорогих ресторанов города. Банкет прошел в «Банковском клубе», принадлежащем одному из народных избранников — миллионеру Алексею Рагозину. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Заведение пользуется спросом у топ-чиновников и бизнесменов. Здесь проходят кулуарные переговоры по самым разным вопросам. Очень ценится кухня, на Рагозина работает топовый повар», — поделился источник агентства. Для выбора места была еще одна причина. По данным URA.RU, в начале созыва Алексей Рагозин подарил коллегами карты, дающие скидку в 30% на все меню ресторана. 20 июня в гордуме Тюмени состоялось последнее заседание VII созыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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