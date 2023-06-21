Депутаты гордумы Тюмени отметили окончание созыва в VIP-ресторане

22 июня 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Депутаты отметили окончание созыва, поужинав в «Банковском клубе» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты гордумы Тюмени отпраздновали окончание созыва в одном из самых дорогих ресторанов города. Банкет прошел в «Банковском клубе», принадлежащем одному из народных избранников — миллионеру Алексею Рагозину. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Заведение пользуется спросом у топ-чиновников и бизнесменов. Здесь проходят кулуарные переговоры по самым разным вопросам. Очень ценится кухня, на Рагозина работает топовый повар», — поделился источник агентства. Для выбора места была еще одна причина. По данным URA.RU, в начале созыва Алексей Рагозин подарил коллегами карты, дающие скидку в 30% на все меню ресторана. 20 июня в гордуме Тюмени состоялось последнее заседание VII созыва.

Депутаты гордумы Тюмени отпраздновали окончание созыва в одном из самых дорогих ресторанов города. Банкет прошел в «Банковском клубе», принадлежащем одному из народных избранников — миллионеру Алексею Рагозину. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Заведение пользуется спросом у топ-чиновников и бизнесменов. Здесь проходят кулуарные переговоры по самым разным вопросам. Очень ценится кухня, на Рагозина работает топовый повар», — поделился источник агентства. Для выбора места была еще одна причина. По данным URA.RU, в начале созыва Алексей Рагозин подарил коллегами карты, дающие скидку в 30% на все меню ресторана. 20 июня в гордуме Тюмени состоялось последнее заседание VII созыва.