19 июня 2023

В ХМАО ищут мужчину в камуфляжной куртке. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Мужчина ушел из дома 11 июня и не вернулся Фото:

В Советском (ХМАО) семья разыскивает 39-летнего Дмитрия Дырина, который ушел из дома в камуфляжной куртке и не вернулся. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Дмитрий Дырин 11 июня ушел из дома и не вернулся. Одет был в коричневую камуфляжную куртку с капюшоном, черную футболку с надписью белого цвета, темно-синие джинсы, черные кроссовки, черную кепка», — пишет поисковый отряд.

Рост мужчины 183 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. Также при себе у Дмитрия Дырина была черная сумка.

Фото:

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В Советском (ХМАО) семья разыскивает 39-летнего Дмитрия Дырина, который ушел из дома в камуфляжной куртке и не вернулся. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Дмитрий Дырин 11 июня ушел из дома и не вернулся. Одет был в коричневую камуфляжную куртку с капюшоном, черную футболку с надписью белого цвета, темно-синие джинсы, черные кроссовки, черную кепка», — пишет поисковый отряд. Рост мужчины 183 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. Также при себе у Дмитрия Дырина была черная сумка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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