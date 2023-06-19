Мужчина ушел из дома 11 июня и не вернулся Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Советском (ХМАО) семья разыскивает 39-летнего Дмитрия Дырина, который ушел из дома в камуфляжной куртке и не вернулся. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Дмитрий Дырин 11 июня ушел из дома и не вернулся. Одет был в коричневую камуфляжную куртку с капюшоном, черную футболку с надписью белого цвета, темно-синие джинсы, черные кроссовки, черную кепка», — пишет поисковый отряд.

Рост мужчины 183 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые. Также при себе у Дмитрия Дырина была черная сумка.