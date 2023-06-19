Последний раз свердловчанина видели 17 июня
В Камышлове (Свердловская область) ищут пропавшего 57-летнего Валерия Гойденко, которого последний раз видели 17 июня. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину неизвестно», — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По словам поисковиков, свердловчанин не выходит на связь с 17 июня. Если вы видели Валерия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.
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