19 июня 2023

В Свердловской области три дня ищут пропавшего мужчину. Фото

В Камышлове пропал 57-летний мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, горе, печаль, парк, лето, мужчина на скамейке
Последний раз свердловчанина видели 17 июня Фото:

В Камышлове (Свердловская область) ищут пропавшего 57-летнего Валерия Гойденко, которого последний раз видели 17 июня. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину неизвестно», — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По словам поисковиков, свердловчанин не выходит на связь с 17 июня. Если вы видели Валерия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.

Фото:

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В Камышлове (Свердловская область) ищут пропавшего 57-летнего Валерия Гойденко, которого последний раз видели 17 июня. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину неизвестно», — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». По словам поисковиков, свердловчанин не выходит на связь с 17 июня. Если вы видели Валерия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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