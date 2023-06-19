В Свердловской области три дня ищут пропавшего мужчину. Фото

В Камышлове пропал 57-летний мужчина

20 июня 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Последний раз свердловчанина видели 17 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Камышлове (Свердловская область) ищут пропавшего 57-летнего Валерия Гойденко, которого последний раз видели 17 июня. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину неизвестно», — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». По словам поисковиков, свердловчанин не выходит на связь с 17 июня. Если вы видели Валерия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24. Фото: официальный сайт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Камышлове (Свердловская область) ищут пропавшего 57-летнего Валерия Гойденко, которого последний раз видели 17 июня. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. Одежда, в которой последний раз видели мужчину неизвестно», — рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». По словам поисковиков, свердловчанин не выходит на связь с 17 июня. Если вы видели Валерия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 544-72-24.