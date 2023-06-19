19 июня 2023

В Пермском крае за 300 миллионов рублей продается месторождение торфа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, коррупция, экономика, ипотека, конверт, вклады, банкнота, капиталовложение, инвестиции, деньги в конверте, деньги, наличные, купюра, курс рубля, рубли, пачка денег, взятка, подкуп, задолженность, черный нал, вклад, первый взнос
Месторождение торфа продается за 300 миллионов рублей Фото:

В Кишертском муниципальном округе (Пермский край) продается предприятие по добыче торфа. Месторождение оценивается в 300 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito в разделе «Бизнес».

«Действующее месторождение торфа в Пермском крае. Цель сделки: продать бизнес. Цена — 300 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Площадь месторождения составляет 370 гектаров. По словам владельцев, территорию можно расширить. Предприятие имеет лицензию, технику и производственную базу.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за 55 миллионов рублей продается бизнес по добыче нефти. Как говорится в объявлении, в сутки на предприятии можно добывать более пяти тонн сырья.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кишертском муниципальном округе (Пермский край) продается предприятие по добыче торфа. Месторождение оценивается в 300 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Действующее месторождение торфа в Пермском крае. Цель сделки: продать бизнес. Цена — 300 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Площадь месторождения составляет 370 гектаров. По словам владельцев, территорию можно расширить. Предприятие имеет лицензию, технику и производственную базу. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за 55 миллионов рублей продается бизнес по добыче нефти. Как говорится в объявлении, в сутки на предприятии можно добывать более пяти тонн сырья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...