В Пермском крае за 300 миллионов рублей продается месторождение торфа

В Кишертском муниципальном округе (Пермский край) продается предприятие по добыче торфа. Месторождение оценивается в 300 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito в разделе «Бизнес».
«Действующее месторождение торфа в Пермском крае. Цель сделки: продать бизнес. Цена — 300 миллионов рублей», — говорится в объявлении.
Площадь месторождения составляет 370 гектаров. По словам владельцев, территорию можно расширить. Предприятие имеет лицензию, технику и производственную базу.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за 55 миллионов рублей продается бизнес по добыче нефти. Как говорится в объявлении, в сутки на предприятии можно добывать более пяти тонн сырья.
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