УрФУ запустит реалити-шоу со школьниками ради популяризации науки

В УрФУ запустят реалити-шоу «Лабораторка» ради популяризации науки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Уральском федеральном университете запустят реалити-шоу «Лабораторка» со школьниками и молодыми учеными ради популяризации науки. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

«В день старта приемной кампании начинаются съемки реалити-шоу „Лабораторка“. Шоу в первую очередь будет рассчитано на абитуриентов, чтобы показать возможности, которые открывает Уральский федеральный в науке и учебе», — передает слова пресс-службы УрФУ ТАСС.

В университете отметили, что главными героями реалити-шоу будут школьники, чтобы проявить интерес к науке в ранние годы. Выпуски программы будут выходить раз в неделю на протяжении трех месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что певица Ольга Бузова займется популяризацией науки среди студентов. Ради этой цели она прилетала в Екатеринбург в Уральский горный университет.