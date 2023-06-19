19 июня 2023

УрФУ запустит реалити-шоу со школьниками ради популяризации науки

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, урфу
В УрФУ запустят реалити-шоу «Лабораторка» ради популяризации науки Фото:

В Уральском федеральном университете запустят реалити-шоу «Лабораторка» со школьниками и молодыми учеными ради популяризации науки. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

«В день старта приемной кампании начинаются съемки реалити-шоу „Лабораторка“. Шоу в первую очередь будет рассчитано на абитуриентов, чтобы показать возможности, которые открывает Уральский федеральный в науке и учебе», — передает слова пресс-службы УрФУ ТАСС.

В университете отметили, что главными героями реалити-шоу будут школьники, чтобы проявить интерес к науке в ранние годы. Выпуски программы будут выходить раз в неделю на протяжении трех месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что певица Ольга Бузова займется популяризацией науки среди студентов. Ради этой цели она прилетала в Екатеринбург в Уральский горный университет.

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В Уральском федеральном университете запустят реалити-шоу «Лабораторка» со школьниками и молодыми учеными ради популяризации науки. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ. «В день старта приемной кампании начинаются съемки реалити-шоу „Лабораторка“. Шоу в первую очередь будет рассчитано на абитуриентов, чтобы показать возможности, которые открывает Уральский федеральный в науке и учебе», — передает слова пресс-службы УрФУ ТАСС. В университете отметили, что главными героями реалити-шоу будут школьники, чтобы проявить интерес к науке в ранние годы. Выпуски программы будут выходить раз в неделю на протяжении трех месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что певица Ольга Бузова займется популяризацией науки среди студентов. Ради этой цели она прилетала в Екатеринбург в Уральский горный университет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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