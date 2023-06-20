Подростки назвали Instagram*, Netflix и Marvel пережитками прошлого

Mediascope: подростки считают Instagram*, Netflix и Marvel устаревшими

Подростки назвали вселенную Marvel «ушедшим» трендом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Современные школьники считают соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), стриминговый сервис Netflix, а также вселенную Marvel пережитками прошлого. Об этом говорят данные исследования единого измерителя интернет-аудитории Mediascope.

«Школьники считают Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), вселенную Marvel и онлайн-кинотеатр Netflix ушедшими в прошлое трендами», — передает РБК данные Mediascope. Согласно исследованию, из соцсетей современные дети предпочитают Likee, а музыку они привыкли слушать на пиратских ресурсах.

Подростки также посчитали «уходящими» трендами криптовалюту, NFT (цифровой аналог документа, удостоверяющего право пользователя на какой-то объект — прим URA.RU). Не модной школьники посчитали и соцсеть Yappy, основанную холдингом «Газпром-Медиа» в прошлом году.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ