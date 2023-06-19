19 июня 2023

В Кургане планируют отключить воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Воду в городе отключат ночью Фото:

В Кургане для обследования Арбинских очистных сооружений в ближайшее время на несколько часов ночью отключат воду. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз».

«В ближайшее время к обследованию двух самотечных водоводов, по которым вода из Тобола поступает на станцию первого подъема, приступят профессиональные водолазы. <…> Для погружения водолазов очистные сооружений водопровода остановят свою работу на три часа ночью, чтобы потребители не ощутили отсутствие воды в своих домах. Этого времени должно быть достаточно для обследования трубопроводов», — указано в сообщении.

В компании отметили, что водолазы, прибывшие из Санкт-Петербурга, будут обследовать две стальные трубы диаметром 1400 мм, расположенные на шестиметровой глубине. Эти трубы уже выработали свой нормативный ресурс. «На основании их инструментальных исследований мы будем принимать решение о способе ремонта трубопроводов», — объяснил гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников.

Ранее представители компании сообщали, что во время реконструкции очистных сооружений, являющихся основным источником водоснабжения в городе, работу водозабора несколько раз остановят в 2023 и 2024 годах. Стоимость работ по реконструкции сооружений составляет 1,7 млрд рублей.

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В Кургане для обследования Арбинских очистных сооружений в ближайшее время на несколько часов ночью отключат воду. Данная информация размещена на сайте компании «Водный Союз». «В ближайшее время к обследованию двух самотечных водоводов, по которым вода из Тобола поступает на станцию первого подъема, приступят профессиональные водолазы. <…> Для погружения водолазов очистные сооружений водопровода остановят свою работу на три часа ночью, чтобы потребители не ощутили отсутствие воды в своих домах. Этого времени должно быть достаточно для обследования трубопроводов», — указано в сообщении. В компании отметили, что водолазы, прибывшие из Санкт-Петербурга, будут обследовать две стальные трубы диаметром 1400 мм, расположенные на шестиметровой глубине. Эти трубы уже выработали свой нормативный ресурс. «На основании их инструментальных исследований мы будем принимать решение о способе ремонта трубопроводов», — объяснил гендиректор «Водного Союза» Владимир Овсянников. Ранее представители компании сообщали, что во время реконструкции очистных сооружений, являющихся основным источником водоснабжения в городе, работу водозабора несколько раз остановят в 2023 и 2024 годах. Стоимость работ по реконструкции сооружений составляет 1,7 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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