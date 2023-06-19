В Екатеринбурге судебные приставы забрали у владельца одного из предприятий внедорожник Toyota Land Cruiser за долги в размере более 500 тысяч рублей, пока тот обедал в кафе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
«На исполнении в Кировском районном отделении находятся два исполнительных производства о взыскании с организации должника более 500 тысяч рублей за услуги топливно-энергетического комплекса, которые он не погашал добровольно. Автомобиль Тойота Ленд Крузер принудительно взыскана на парковке одного из кафе», — сказали в ведомстве.
Иномарка направлена на хранение в специализированную организацию. Если мужчина не погасит задолженность в ближайшее время, то машина будет продана на торгах в ТУ Росимущества.
Ранее URA.RU писало, что у екатеринбуржца, задолжавшего 8 млн рублей, арестовали Toyota Land Cruiser. Мужчина питался скрывать ее от приставов.
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