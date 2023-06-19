Екатеринбуржец лишился внедорожника Land Cruiser во время обеда в кафе. Фото

В Екатеринбурге приставы забрали у должника Land Cruiser, пока он обедал в кафе

20 июня 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Во время обеда екатеринбуржец лишился автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге судебные приставы забрали у владельца одного из предприятий внедорожник Toyota Land Cruiser за долги в размере более 500 тысяч рублей, пока тот обедал в кафе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «На исполнении в Кировском районном отделении находятся два исполнительных производства о взыскании с организации должника более 500 тысяч рублей за услуги топливно-энергетического комплекса, которые он не погашал добровольно. Автомобиль Тойота Ленд Крузер принудительно взыскана на парковке одного из кафе», — сказали в ведомстве. Иномарка направлена на хранение в специализированную организацию. Если мужчина не погасит задолженность в ближайшее время, то машина будет продана на торгах в ТУ Росимущества. Ранее URA.RU писало, что у екатеринбуржца, задолжавшего 8 млн рублей, арестовали Toyota Land Cruiser. Мужчина питался скрывать ее от приставов. В Екатеринбурге мужчина лишился внедорожника во время обеда Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы забрали у владельца одного из предприятий внедорожник Toyota Land Cruiser за долги в размере более 500 тысяч рублей, пока тот обедал в кафе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «На исполнении в Кировском районном отделении находятся два исполнительных производства о взыскании с организации должника более 500 тысяч рублей за услуги топливно-энергетического комплекса, которые он не погашал добровольно. Автомобиль Тойота Ленд Крузер принудительно взыскана на парковке одного из кафе», — сказали в ведомстве. Иномарка направлена на хранение в специализированную организацию. Если мужчина не погасит задолженность в ближайшее время, то машина будет продана на торгах в ТУ Росимущества. Ранее URA.RU писало, что у екатеринбуржца, задолжавшего 8 млн рублей, арестовали Toyota Land Cruiser. Мужчина питался скрывать ее от приставов.