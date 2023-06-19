19 июня 2023

Екатеринбуржец лишился внедорожника Land Cruiser во время обеда в кафе. Фото

В Екатеринбурге приставы забрали у должника Land Cruiser, пока он обедал в кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время обеда екатеринбуржец лишился автомобиля Фото:

В Екатеринбурге судебные приставы забрали у владельца одного из предприятий внедорожник Toyota Land Cruiser за долги в размере более 500 тысяч рублей, пока тот обедал в кафе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

«На исполнении в Кировском районном отделении находятся два исполнительных производства о взыскании с организации должника более 500 тысяч рублей за услуги топливно-энергетического комплекса, которые он не погашал добровольно. Автомобиль Тойота Ленд Крузер принудительно взыскана на парковке одного из кафе», — сказали в ведомстве.

Иномарка направлена на хранение в специализированную организацию. Если мужчина не погасит задолженность в ближайшее время, то машина будет продана на торгах в ТУ Росимущества.

Ранее URA.RU писало, что у екатеринбуржца, задолжавшего 8 млн рублей, арестовали Toyota Land Cruiser. Мужчина питался скрывать ее от приставов.

В Екатеринбурге мужчина лишился внедорожника во время обеда
В Екатеринбурге мужчина лишился внедорожника во время обеда
Фото:

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В Екатеринбурге судебные приставы забрали у владельца одного из предприятий внедорожник Toyota Land Cruiser за долги в размере более 500 тысяч рублей, пока тот обедал в кафе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «На исполнении в Кировском районном отделении находятся два исполнительных производства о взыскании с организации должника более 500 тысяч рублей за услуги топливно-энергетического комплекса, которые он не погашал добровольно. Автомобиль Тойота Ленд Крузер принудительно взыскана на парковке одного из кафе», — сказали в ведомстве. Иномарка направлена на хранение в специализированную организацию. Если мужчина не погасит задолженность в ближайшее время, то машина будет продана на торгах в ТУ Росимущества. Ранее URA.RU писало, что у екатеринбуржца, задолжавшего 8 млн рублей, арестовали Toyota Land Cruiser. Мужчина питался скрывать ее от приставов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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