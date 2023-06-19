Челябинская прокуратура помогла женщине-инвалиду получить лекарство

20 июня 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Женщине-инвалиду отказывали в выдаче бесплатного препарата «Лорлатиниб» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Челябинской области восстановило право женщины-инвалида на получение бесплатного лекарства. Об это URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе ведомства. «После вмешательства прокуратуры инвалид первой группы с онкологией обеспечена бесплатным лекарственным препаратом „Лорлатиниб“. Ей отказывали в выдаче лекарства, потому что он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — уточнили в ведомстве. Руководителю медучреждения, которое отказывало женщине-инвалиду, вынесено представление с требованием обеспечить препаратом по рецептам врачей бесплатно. Женщина обеспечена лекарством на 13 месяцев.

Прокуратура Челябинской области восстановило право женщины-инвалида на получение бесплатного лекарства. Об это URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе ведомства. «После вмешательства прокуратуры инвалид первой группы с онкологией обеспечена бесплатным лекарственным препаратом „Лорлатиниб“. Ей отказывали в выдаче лекарства, потому что он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — уточнили в ведомстве. Руководителю медучреждения, которое отказывало женщине-инвалиду, вынесено представление с требованием обеспечить препаратом по рецептам врачей бесплатно. Женщина обеспечена лекарством на 13 месяцев.