Челябинская прокуратура помогла женщине-инвалиду получить лекарство

Прокуратура Челябинской области восстановило право женщины-инвалида на получение бесплатного лекарства. Об это URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе ведомства.
«После вмешательства прокуратуры инвалид первой группы с онкологией обеспечена бесплатным лекарственным препаратом „Лорлатиниб“. Ей отказывали в выдаче лекарства, потому что он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — уточнили в ведомстве.
Руководителю медучреждения, которое отказывало женщине-инвалиду, вынесено представление с требованием обеспечить препаратом по рецептам врачей бесплатно. Женщина обеспечена лекарством на 13 месяцев.
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