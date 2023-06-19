19 июня 2023

Челябинская прокуратура помогла женщине-инвалиду получить лекарство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, витамины, фармацевтика, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже
Женщине-инвалиду отказывали в выдаче бесплатного препарата «Лорлатиниб» Фото:

Прокуратура Челябинской области восстановило право женщины-инвалида на получение бесплатного лекарства. Об это URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе ведомства.

«После вмешательства прокуратуры инвалид первой группы с онкологией обеспечена бесплатным лекарственным препаратом „Лорлатиниб“. Ей отказывали в выдаче лекарства, потому что он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — уточнили в ведомстве.

Руководителю медучреждения, которое отказывало женщине-инвалиду, вынесено представление с требованием обеспечить препаратом по рецептам врачей бесплатно. Женщина обеспечена лекарством на 13 месяцев.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинской области восстановило право женщины-инвалида на получение бесплатного лекарства. Об это URA.RU сообщили 20 июня в пресс-службе ведомства. «После вмешательства прокуратуры инвалид первой группы с онкологией обеспечена бесплатным лекарственным препаратом „Лорлатиниб“. Ей отказывали в выдаче лекарства, потому что он не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — уточнили в ведомстве. Руководителю медучреждения, которое отказывало женщине-инвалиду, вынесено представление с требованием обеспечить препаратом по рецептам врачей бесплатно. Женщина обеспечена лекарством на 13 месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...