19 июня 2023

В Златоусте истязавшая детей воспитательница предстанет перед судом

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Воспитательница унижала, оскорбляла и била 5-летних детей Фото:

В Златоусте Челябинской области за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и жестокое обращение с воспитанниками перед судом предстанет 47-летняя бывшая воспитательница детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Прокуратура Златоуста утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой по статье 156 уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, дети страдали от действий воспитательницы в период с августа по ноябрь 2022 года. Используя беспомощность 5-летних детей, женщина неоднократно применяла к своим воспитанникам физическое и психическое насилие. Обвиняемая унижала, оскорбляла и била детей в присутствии других малышей.

После ставших известными обстоятельств воспитательница была уволена из дошкольного учреждения. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая в совершении преступления вину признала. Все материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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В Златоусте Челябинской области за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и жестокое обращение с воспитанниками перед судом предстанет 47-летняя бывшая воспитательница детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Прокуратура Златоуста утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы, обвиняемой по статье 156 уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», — сообщили в пресс-службе. По данным следствия, дети страдали от действий воспитательницы в период с августа по ноябрь 2022 года. Используя беспомощность 5-летних детей, женщина неоднократно применяла к своим воспитанникам физическое и психическое насилие. Обвиняемая унижала, оскорбляла и била детей в присутствии других малышей. После ставших известными обстоятельств воспитательница была уволена из дошкольного учреждения. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая в совершении преступления вину признала. Все материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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