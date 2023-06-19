Пермский лицеист стал мультистобалльником по ЕГЭ

20 июня 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Выпускник сдал на 100 баллов русский язык и физику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выпускник лицея №10 в Перми стал пятым учеником в регионе, который сдал несколько предметов по ЕГЭ на высший балл в 2023 году. Он получил 100 баллов по физике и русскому языку. «Даниил получил высший балл по физике и русскому языку. Ученик пермского лицея стал пятым мультистобалльником в Пермском крае в 2023 году», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на минобразования Пермского края. До этого в крае максимальный балл по двум предметам получили ученица лицея №1 в Березниках, ученица школы в Косе и две выпускницы пермского лицея №1. Они сдали на высший бал химию, русский язык и литературу с русским языком. По предварительным результатам в крае 88 выпускников сдали один предмет на 100 баллов.

Выпускник лицея №10 в Перми стал пятым учеником в регионе, который сдал несколько предметов по ЕГЭ на высший балл в 2023 году. Он получил 100 баллов по физике и русскому языку. «Даниил получил высший балл по физике и русскому языку. Ученик пермского лицея стал пятым мультистобалльником в Пермском крае в 2023 году», — сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на минобразования Пермского края. До этого в крае максимальный балл по двум предметам получили ученица лицея №1 в Березниках, ученица школы в Косе и две выпускницы пермского лицея №1. Они сдали на высший бал химию, русский язык и литературу с русским языком. По предварительным результатам в крае 88 выпускников сдали один предмет на 100 баллов.