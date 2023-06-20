Shot: в Подмосковье мужчина устроил взрыв в банке по заданию украинских спецслужб

На месте происшествия уже работают спецслужбы
Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка в Химках (Московская область) и устроил взрыв. Сообщается, что преступление он совершил по заданию украинских кураторов.
Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Химках по заданию украинских спецслужб, сообщает источник telegram-канала Shot. Уточняется, что во время преступления злоумышленник отчитывался перед кураторами в мессенджере. Нападавший был задержан прохожими. На месте происшествия работают спецслужбы.
URA.RU отправило в пресс-службу МВД России по Московской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
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