Shot: в Подмосковье мужчина устроил взрыв в банке по заданию украинских спецслужб

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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, полицейский, перекрытие, полиция, оцепление, оцепление чп
На месте происшествия уже работают спецслужбы Фото:

Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка в Химках (Московская область) и устроил взрыв. Сообщается, что преступление он совершил по заданию украинских кураторов.

Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Химках по заданию украинских спецслужб, сообщает источник telegram-канала Shot. Уточняется, что во время преступления злоумышленник отчитывался перед кураторами в мессенджере. Нападавший был задержан прохожими. На месте происшествия работают спецслужбы.

URA.RU отправило в пресс-службу МВД России по Московской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.

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Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка в Химках (Московская область) и устроил взрыв. Сообщается, что преступление он совершил по заданию украинских кураторов. Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Химках по заданию украинских спецслужб, сообщает источник telegram-канала Shot. Уточняется, что во время преступления злоумышленник отчитывался перед кураторами в мессенджере. Нападавший был задержан прохожими. На месте происшествия работают спецслужбы. URA.RU отправило в пресс-службу МВД России по Московской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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