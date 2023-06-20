Shot: в Подмосковье мужчина устроил взрыв в банке по заданию украинских спецслужб

20 июня 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

На месте происшествия уже работают спецслужбы Фото: Григорий Бергал © URA.RU Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка в Химках (Московская область) и устроил взрыв. Сообщается, что преступление он совершил по заданию украинских кураторов. Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Химках по заданию украинских спецслужб, сообщает источник telegram-канала Shot. Уточняется, что во время преступления злоумышленник отчитывался перед кураторами в мессенджере. Нападавший был задержан прохожими. На месте происшествия работают спецслужбы. URA.RU отправило в пресс-службу МВД России по Московской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.

Неизвестный мужчина ворвался в отделение банка в Химках (Московская область) и устроил взрыв. Сообщается, что преступление он совершил по заданию украинских кураторов. Мужчина устроил взрыв в отделении банка в Химках по заданию украинских спецслужб, сообщает источник telegram-канала Shot. Уточняется, что во время преступления злоумышленник отчитывался перед кураторами в мессенджере. Нападавший был задержан прохожими. На месте происшествия работают спецслужбы. URA.RU отправило в пресс-службу МВД России по Московской области с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ ожидается.