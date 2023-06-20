Все товары с изображением Шигирского идола согласованы с краеведческим музеем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматели придумали, как можно зарабатывать на Шигирском идоле, который планируют сделать символом Екатеринбурга на федеральном уровне. Например, бизнесмены предлагают продвигать артефакт с помощью одежды, украшений и пива. Свои наработки они представили в «Домне».

«Мы выпускаем украшения с Шигирским идолом малыми тиражами, используем такие материалы, как нейзильбер, серебро, медь и авторский сплав — белая бронза. Свой стиль мы называем актуальной архаикой. Весной 2023 года мы выпустили коллекцию с Шигирским идолом — браслет, подвеска, брошь, но будем ее расширять», — заявил ювелир бренда Votangi Виталий Игнатов.

Его работы носят экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в России), общественник-урбанист Дмитрий Москвин, а вещи есть в коллекции губернаторов Свердловской области и ХМАО. Стоят такие украшения от 5000 рублей.

Также пиво с древним артефактом публике представил директор крафтового бара «Опыт» Юрий Доброседров. «Я предложил взять Шигирского идола — его можно обыграть красиво на этикетке, и он передает аутентичность Урала. К сожалению, такое пиво не может стать постоянным сортом, потому что ни одна крафтовая пивоварня за это не возьмется. Это всегда ограниченная партия: выпустили, выпили и поехали дальше», — пояснил Доброседров. Сейчас охмеленный сорт в продаже уже не найти.

Более привычным способом продвижения может стать одежда. Модельер Маша Варламова весной 2023 года представила коллекцию, которая создана с помощью нейросети и посвящена Шигирскому идолу. «Мы соединили будущее с древностью и получили пальто, свитер, шапки, сумки. Может быть, вскоре мы перейдем на худи», — рассказала Варламова.

О своих дизайнерских наработках заявил и Назар Алмазбеков. В сентябре он планирует представить коллекцию одежды, где соединит старинные материалы с современными и покажет, как можно обыграть темы духов предков и Шигирского идола.

Говоря о продвижении артефакта, не обошли вниманием и юридическую сторону вопроса. Заведующая юротделом Свердловского областного краеведческого музея Анастасия Ширшова пояснила, что использовать изображение Шигирского идола можно только с разрешения музея: для этого предприниматели обязаны направить заявку и заключить с учреждением договор. «Если вы хотите реализовывать продукцию через наш музей, то с вами заключается типовой договор комиссии, плата за изображение музейного предмета не взымается», — заявила Ширшова.

Шигирский идол считается древнейшей в мире сохранившаяся деревянной скульптурой, ее возраст достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга заявили, что намерены пиарить артефакт на федеральном уровне. Однако православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол изображением дьявола. Православная активистка из Екатеринбурга Оксана Иванова даже обратилась к главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой помочь в борьбе с артефактом.