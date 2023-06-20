Нейрохирурги ГКБ №40 Екатеринбурга проводят операции с помощью роботизированного микроскопа

Роботизированная хирургическая система визуализации повысит качество медицинской помощи пациентам Фото: Московец Илья © URA.RU

В Городской клинической больнице №40 Екатеринбурга начал работать роботизированный микроскоп. Аппарат не имеет аналогов на Урале. Микроскоп оснащен самым современным форматом видео-разрешения, а также 3D видеокамерой. Микроскоп помогает качественно выполнить вмешательство. В памяти нейрохирургического микроскопа сохраняется вся карта манипуляций, что позволяет повторно просматривать детали операции, передает журналист URA.RU, побывавший в операционной.

«Врачи-нейрохирурги ГКБ №40 апробировали уникальный для региона операционный микроскоп. Оптики такого класса еще не было на Урале. Она оснащена роботизированной системой управления. Данная система позволяет минимизировать количество врачебных манипуляций. Более того, данный микроскоп дает возможность увидеть труднодоступные области головного и спинного мозга через отверстие любого диаметра», — передает слова заместителя главного врача ГКБ №40 по нейрохирургии, главного внештатного нейрохирурга регионального минздрава Владимира Колотвинова журналист агентства.

Роботизированная хирургическая система визуализации повысит качество медицинской помощи пациентам с нейрохирургической патологией из региона. Микроскоп оснащен модулями, которые используют при сложных вмешательствах. Обновления медицинского оборудования проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Национальный проект «Здравоохранение» — один из национальных проектов страны на период с 2019 по 2024 годы. В феврале 2020 года руководителем проекта назначен глава Минздрава Михаил Мурашко. Куратор проекта — заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU