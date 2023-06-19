В курганском округе на четыре дня запретят продавать алкоголь. Список

20 июня 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Запрет на продажу алкоголя введут из-за проведения выпускных Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кетовском муниципальном округе Курганской области во время проведения выпускных будет запрещено продавать алкоголь. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «Запретить продажу алкогольной продукции, в том числе пива на территории Кетовского муниципального округа Курганской области в дни проведения »«Выпускных»», — указано в группе. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00 23, 24, 30 июня и 1 июля. В разных селах ограничения будут действовать в разные дни. Ранее стало известно, что аналогичный запрет будет действовать 23 июня в Кургане. В этот день в городе пройдет праздник для выпускников «Прекрасное далеко». Запреты будут действовать до 1 июля Фото: группа администрации Кетовского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

В Кетовском муниципальном округе Курганской области во время проведения выпускных будет запрещено продавать алкоголь. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «Запретить продажу алкогольной продукции, в том числе пива на территории Кетовского муниципального округа Курганской области в дни проведения »«Выпускных»», — указано в группе. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00 23, 24, 30 июня и 1 июля. В разных селах ограничения будут действовать в разные дни. Ранее стало известно, что аналогичный запрет будет действовать 23 июня в Кургане. В этот день в городе пройдет праздник для выпускников «Прекрасное далеко».