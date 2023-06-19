В Кетовском муниципальном округе Курганской области во время проведения выпускных будет запрещено продавать алкоголь. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Запретить продажу алкогольной продукции, в том числе пива на территории Кетовского муниципального округа Курганской области в дни проведения »«Выпускных»», — указано в группе. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00 23, 24, 30 июня и 1 июля. В разных селах ограничения будут действовать в разные дни.
Ранее стало известно, что аналогичный запрет будет действовать 23 июня в Кургане. В этот день в городе пройдет праздник для выпускников «Прекрасное далеко».
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.