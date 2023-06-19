19 июня 2023

В курганском округе на четыре дня запретят продавать алкоголь. Список

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Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Запрет на продажу алкоголя введут из-за проведения выпускных Фото:

В Кетовском муниципальном округе Курганской области во время проведения выпускных будет запрещено продавать алкоголь. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Запретить продажу алкогольной продукции, в том числе пива на территории Кетовского муниципального округа Курганской области в дни проведения »«Выпускных»», — указано в группе. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00 23, 24, 30 июня и 1 июля. В разных селах ограничения будут действовать в разные дни.

Ранее стало известно, что аналогичный запрет будет действовать 23 июня в Кургане. В этот день в городе пройдет праздник для выпускников «Прекрасное далеко».

Запреты будут действовать до 1 июля
Запреты будут действовать до 1 июля
Фото:

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В Кетовском муниципальном округе Курганской области во время проведения выпускных будет запрещено продавать алкоголь. Данная информация размещена в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». «Запретить продажу алкогольной продукции, в том числе пива на территории Кетовского муниципального округа Курганской области в дни проведения »«Выпускных»», — указано в группе. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00 23, 24, 30 июня и 1 июля. В разных селах ограничения будут действовать в разные дни. Ранее стало известно, что аналогичный запрет будет действовать 23 июня в Кургане. В этот день в городе пройдет праздник для выпускников «Прекрасное далеко».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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