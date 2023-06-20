В Челябинской области станет теплее ближе к выходным. Скрин

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Прогулка по Юго-западному району. Екатеринбург, ребенок, парк, лето, дети, родитель
В регионе 23 июня потеплеет до плюс 19 градусов Фото:

В Челябинскую область ближе к выходным вернется тепло. 23 июня температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Ночью 23 июня после длительной дождливой погоды осадки прекратятся. Температура опустится до плюс 2-7 градусов. Днем ожидается переменчивая облачность с кратковременными дождями и 14-19 градусов тепла. Ветер будет северо-западный скоростью 3-8 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Как обещают синоптики, в Челябинске 23 июня установится переменная облачность без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах плюс 5-7 градусов, дневная — 16-18 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, 23 июня в регионе потеплеет
По прогнозам синоптиков, 23 июня в регионе потеплеет
В Челябинске 23 июня прекратятся дожди
В Челябинске 23 июня прекратятся дожди

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В Челябинскую область ближе к выходным вернется тепло. 23 июня температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Ночью 23 июня после длительной дождливой погоды осадки прекратятся. Температура опустится до плюс 2-7 градусов. Днем ожидается переменчивая облачность с кратковременными дождями и 14-19 градусов тепла. Ветер будет северо-западный скоростью 3-8 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. Как обещают синоптики, в Челябинске 23 июня установится переменная облачность без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах плюс 5-7 градусов, дневная — 16-18 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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