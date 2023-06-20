В Челябинскую область ближе к выходным вернется тепло. 23 июня температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.
«Ночью 23 июня после длительной дождливой погоды осадки прекратятся. Температура опустится до плюс 2-7 градусов. Днем ожидается переменчивая облачность с кратковременными дождями и 14-19 градусов тепла. Ветер будет северо-западный скоростью 3-8 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.
Как обещают синоптики, в Челябинске 23 июня установится переменная облачность без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах плюс 5-7 градусов, дневная — 16-18 градусов тепла.
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