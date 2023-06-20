В регионе 23 июня потеплеет до плюс 19 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинскую область ближе к выходным вернется тепло. 23 июня температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Ночью 23 июня после длительной дождливой погоды осадки прекратятся. Температура опустится до плюс 2-7 градусов. Днем ожидается переменчивая облачность с кратковременными дождями и 14-19 градусов тепла. Ветер будет северо-западный скоростью 3-8 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Как обещают синоптики, в Челябинске 23 июня установится переменная облачность без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах плюс 5-7 градусов, дневная — 16-18 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, 23 июня в регионе потеплеет Скрин: сайт челябинского ЦГМС