В Екатеринбурге прошел сбор военных священников

В Екатеринбурге состоялся учебно-методический сбор священнослужителей и военного руководства Центрального военного округа. Встреча состоялась на базе отдельной железнодорожной бригады ЦВО.
«Священнослужители обменялись практическим опытом по взаимодействию с военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. На встрече был продемонстрирован передвижной храм, оборудованный на базе грузовика, который был неоднократно задействован в зоне СВО», — сообщили на сайте Минобороны РФ.
Представители духовенства посетили храм, расположенный на территории железнодорожного соединения. Для священников также была проведена экскурсия в музее боевой славы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа.
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