В Екатеринбурге прошел сбор военных священников

21 июня 2023 в 01:41 Размер текста - 17 +

Сборы духовенства прошли на базе железнодорожной бригады ЦВО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге состоялся учебно-методический сбор священнослужителей и военного руководства Центрального военного округа. Встреча состоялась на базе отдельной железнодорожной бригады ЦВО. «Священнослужители обменялись практическим опытом по взаимодействию с военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. На встрече был продемонстрирован передвижной храм, оборудованный на базе грузовика, который был неоднократно задействован в зоне СВО», — сообщили на сайте Минобороны РФ. Представители духовенства посетили храм, расположенный на территории железнодорожного соединения. Для священников также была проведена экскурсия в музее боевой славы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа.

В Екатеринбурге состоялся учебно-методический сбор священнослужителей и военного руководства Центрального военного округа. Встреча состоялась на базе отдельной железнодорожной бригады ЦВО. «Священнослужители обменялись практическим опытом по взаимодействию с военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. На встрече был продемонстрирован передвижной храм, оборудованный на базе грузовика, который был неоднократно задействован в зоне СВО», — сообщили на сайте Минобороны РФ. Представители духовенства посетили храм, расположенный на территории железнодорожного соединения. Для священников также была проведена экскурсия в музее боевой славы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа.