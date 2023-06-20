20 июня 2023

В Екатеринбурге прошел сбор военных священников

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Сборы духовенства прошли на базе железнодорожной бригады ЦВО Фото:

В Екатеринбурге состоялся учебно-методический сбор священнослужителей и военного руководства Центрального военного округа. Встреча состоялась на базе отдельной железнодорожной бригады ЦВО.

«Священнослужители обменялись практическим опытом по взаимодействию с военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. На встрече был продемонстрирован передвижной храм, оборудованный на базе грузовика, который был неоднократно задействован в зоне СВО», — сообщили на сайте Минобороны РФ.

Представители духовенства посетили храм, расположенный на территории железнодорожного соединения. Для священников также была проведена экскурсия в музее боевой славы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа.

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В Екатеринбурге состоялся учебно-методический сбор священнослужителей и военного руководства Центрального военного округа. Встреча состоялась на базе отдельной железнодорожной бригады ЦВО. «Священнослужители обменялись практическим опытом по взаимодействию с военнослужащими и сотрудниками силовых ведомств, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. На встрече был продемонстрирован передвижной храм, оборудованный на базе грузовика, который был неоднократно задействован в зоне СВО», — сообщили на сайте Минобороны РФ. Представители духовенства посетили храм, расположенный на территории железнодорожного соединения. Для священников также была проведена экскурсия в музее боевой славы отдельной железнодорожной бригады Центрального военного округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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