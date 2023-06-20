Стратеги АСИ выяснили год установления нового мирового порядка

АСИ: процесс реглобализации завершится к 2035 году

21 июня 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Эксперты назвали год установления нового мирового порядка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К 2035 году ожидается установление нового мирового порядка. Об этом рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. «Ключевым фактором противоборства между странами станут технологии. И уже в следующем десятилетии завершится период глобальной силовой перестройки мира. Это приведет к регионализации и реглобализации», — приводят «Известия» данные из июньского доклада АСИ, который подготовил Белоусов. Белоусов заявил, что результатом новых договоренностей будет формирование нескольких пространств, которые в значительной степени обеспечивают себя ресурсами и военными силами, возможно, коалиционного характера ради гарантий безопасности. Китай, согласно экспертной оценке, уже выстраивает свою инновационную систему и старается замкнуть на себя потоки российских энергоносителей. Ранее президент России Владимир Путин заявил на международном юридическом форуме, что в мире установился новый порядок и Западные страны не могут с этим смириться. Президент РФ подчеркнул, что некоторые государства стремятся сохранить несправедливую однополярную модель из-за боязни утратить доминирование на мировой арене.

К 2035 году ожидается установление нового мирового порядка. Об этом рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. «Ключевым фактором противоборства между странами станут технологии. И уже в следующем десятилетии завершится период глобальной силовой перестройки мира. Это приведет к регионализации и реглобализации», — приводят «Известия» данные из июньского доклада АСИ, который подготовил Белоусов. Белоусов заявил, что результатом новых договоренностей будет формирование нескольких пространств, которые в значительной степени обеспечивают себя ресурсами и военными силами, возможно, коалиционного характера ради гарантий безопасности. Китай, согласно экспертной оценке, уже выстраивает свою инновационную систему и старается замкнуть на себя потоки российских энергоносителей. Ранее президент России Владимир Путин заявил на международном юридическом форуме, что в мире установился новый порядок и Западные страны не могут с этим смириться. Президент РФ подчеркнул, что некоторые государства стремятся сохранить несправедливую однополярную модель из-за боязни утратить доминирование на мировой арене.