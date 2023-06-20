20 июня 2023
19 июня 2023

Жительница ХМАО заставила школьницу украсть 75 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пачка денег, денежные купюры, деньги, рубли
Жительница ХМАО обещала заплатить шестикласснице за совершение кражи Фото:

Жительница Радужного (ХМАО) заставила шестиклассницу украсть у знакомой 75 тысяч рублей. Полиция ХМАО в telegram-канале сообщает, что женщина обещала заплатить школьнице за преступление.

«В Радужном 41-летняя гражданка путем уговоров и обещаний материальной выгоды вовлекла несовершеннолетнюю 2009 года рождения в совершение преступления. В результате ученица 6-го класса похитила у женщины 1983 года рождения 75 тысяч рублей», — указано в публикации.

Полиция завела на зачинщицу кражи уголовное дело. На время расследования обстоятельств преступления с подозреваемой взяли подписку о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовского района вымогал деньги у несовершеннолетнего, почти сутки насильно удерживая его в квартире. Мужчина проведет в тюрьме более шести лет.

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Жительница Радужного (ХМАО) заставила шестиклассницу украсть у знакомой 75 тысяч рублей. Полиция ХМАО в telegram-канале сообщает, что женщина обещала заплатить школьнице за преступление. «В Радужном 41-летняя гражданка путем уговоров и обещаний материальной выгоды вовлекла несовершеннолетнюю 2009 года рождения в совершение преступления. В результате ученица 6-го класса похитила у женщины 1983 года рождения 75 тысяч рублей», — указано в публикации. Полиция завела на зачинщицу кражи уголовное дело. На время расследования обстоятельств преступления с подозреваемой взяли подписку о невыезде. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовского района вымогал деньги у несовершеннолетнего, почти сутки насильно удерживая его в квартире. Мужчина проведет в тюрьме более шести лет.
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