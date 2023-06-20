Свердловские выпускники назвали топ направления для поступления

Свердловские выпускники намерены связать жизнь с IT, медициной и образованием

21 июня 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

30% поступающих решили получать высшее образование в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловские выпускники назвали специальности, которые они считают приоритетными для поступления в вуз. Среди них — IT, медицина, образование, юриспруденция и госслужба. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса «Зарплата.ру». «По мнению опрошенных, приоритетные профессиональные сферы для поступления: ИТ — 18%, медицина — 15%, образование — 11%, юриспруденция — 10%, госслужба — 9%», — сообщила пресс-служба. Также в топ вошли такие направления, как строительство, промышленность, финансы, маркетинг, PR, сфера услуг, транспорт, энергетика и сфера культуры, искусства. Как признались абитуриенты, профессию они выбирали по уровню дохода, востребованности, гарантии трудоустройства и карьерным перспективам. Также вчерашние школьники заявили, что планируют переезжать в другой город (38%), не против такой возможности (32%), а 30% участников опроса будут поступать в учебное заведение Екатеринбурга. «В пятерку городов, в которые поступающие хотели бы переехать на обучение, вошли Москва — 28%, Санкт-Петербург — 23%, Челябинск — 17%, Казань — 15%, Краснодар — 9, Тюмень — 8%», — поделились в «Зарплата.ру». Ранее Уральский федеральный университет и Уральский государственный экономический университет заняли 12-е и 14-е места во Всероссийском рейтинге вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов. Их зарплаты составляют в среднем от 80 до 87 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловские выпускники назвали специальности, которые они считают приоритетными для поступления в вуз. Среди них — IT, медицина, образование, юриспруденция и госслужба. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса «Зарплата.ру». «По мнению опрошенных, приоритетные профессиональные сферы для поступления: ИТ — 18%, медицина — 15%, образование — 11%, юриспруденция — 10%, госслужба — 9%», — сообщила пресс-служба. Также в топ вошли такие направления, как строительство, промышленность, финансы, маркетинг, PR, сфера услуг, транспорт, энергетика и сфера культуры, искусства. Как признались абитуриенты, профессию они выбирали по уровню дохода, востребованности, гарантии трудоустройства и карьерным перспективам. Также вчерашние школьники заявили, что планируют переезжать в другой город (38%), не против такой возможности (32%), а 30% участников опроса будут поступать в учебное заведение Екатеринбурга. «В пятерку городов, в которые поступающие хотели бы переехать на обучение, вошли Москва — 28%, Санкт-Петербург — 23%, Челябинск — 17%, Казань — 15%, Краснодар — 9, Тюмень — 8%», — поделились в «Зарплата.ру». Ранее Уральский федеральный университет и Уральский государственный экономический университет заняли 12-е и 14-е места во Всероссийском рейтинге вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов. Их зарплаты составляют в среднем от 80 до 87 тысяч рублей.