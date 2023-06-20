Пермские термы приглашают горожан на вечеринку 18+

21 июня 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

На вечеринке будет музыка от пермских диджеев, напитки, фотозоны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермяков приглашают провести вечер субботы на вечеринке у открытого подогреваемого бассейна в одном из городских термальных комплексов. На мероприятии выступят диджеи ночного клуба. Информация о вечеринке появилась в группе «Термы Тенториум» в соцсети «ВКонтакте». «Лучшие диджеи, качественная музыка, вкуснейшие коктейли, шикарная обстановка в компании замечательных людей и много-много танцев. К сожалению, вечеринка только для взрослых (18+) и после 19:00 приобрести детские тарифы в термы будет невозможно!», — сообщается в анонсе. На вечеринке обещают создать настоящую атмосферу праздника. Музыку будут ставить пермские диджеи Anton, Basco, Misha White & Fokin. А в баре предложат безалкогольные напитки. Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу выходного дня на один, два, три часа или взять безлимит. Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Вечеринка начнется 24 июня в 19:00 и продлится до двух часов ночи. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми состоится БДСМ-вечеринка. Она пройдет 23 и 24 июня.

Пермяков приглашают провести вечер субботы на вечеринке у открытого подогреваемого бассейна в одном из городских термальных комплексов. На мероприятии выступят диджеи ночного клуба. Информация о вечеринке появилась в группе «Термы Тенториум» в соцсети «ВКонтакте». «Лучшие диджеи, качественная музыка, вкуснейшие коктейли, шикарная обстановка в компании замечательных людей и много-много танцев. К сожалению, вечеринка только для взрослых (18+) и после 19:00 приобрести детские тарифы в термы будет невозможно!», — сообщается в анонсе. На вечеринке обещают создать настоящую атмосферу праздника. Музыку будут ставить пермские диджеи Anton, Basco, Misha White & Fokin. А в баре предложат безалкогольные напитки. Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу выходного дня на один, два, три часа или взять безлимит. Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Вечеринка начнется 24 июня в 19:00 и продлится до двух часов ночи. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми состоится БДСМ-вечеринка. Она пройдет 23 и 24 июня.