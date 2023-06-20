20 июня 2023

Пермские термы приглашают горожан на вечеринку 18+

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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
На вечеринке будет музыка от пермских диджеев, напитки, фотозоны Фото:

Пермяков приглашают провести вечер субботы на вечеринке у открытого подогреваемого бассейна в одном из городских термальных комплексов. На мероприятии выступят диджеи ночного клуба. Информация о вечеринке появилась в группе «Термы Тенториум» в соцсети «ВКонтакте».

«Лучшие диджеи, качественная музыка, вкуснейшие коктейли, шикарная обстановка в компании замечательных людей и много-много танцев. К сожалению, вечеринка только для взрослых (18+) и после 19:00 приобрести детские тарифы в термы будет невозможно!», — сообщается в анонсе.

На вечеринке обещают создать настоящую атмосферу праздника. Музыку будут ставить пермские диджеи Anton, Basco, Misha White & Fokin. А в баре предложат безалкогольные напитки. Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу выходного дня на один, два, три часа или взять безлимит. Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Вечеринка начнется 24 июня в 19:00 и продлится до двух часов ночи.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми состоится БДСМ-вечеринка. Она пройдет 23 и 24 июня.

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Пермяков приглашают провести вечер субботы на вечеринке у открытого подогреваемого бассейна в одном из городских термальных комплексов. На мероприятии выступят диджеи ночного клуба. Информация о вечеринке появилась в группе «Термы Тенториум» в соцсети «ВКонтакте». «Лучшие диджеи, качественная музыка, вкуснейшие коктейли, шикарная обстановка в компании замечательных людей и много-много танцев. К сожалению, вечеринка только для взрослых (18+) и после 19:00 приобрести детские тарифы в термы будет невозможно!», — сообщается в анонсе. На вечеринке обещают создать настоящую атмосферу праздника. Музыку будут ставить пермские диджеи Anton, Basco, Misha White & Fokin. А в баре предложат безалкогольные напитки. Чтобы принять участие в вечеринке, нужно купить билет по тарифу выходного дня на один, два, три часа или взять безлимит. Напитки и закуски оплачиваются отдельно. Вечеринка начнется 24 июня в 19:00 и продлится до двух часов ночи. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми состоится БДСМ-вечеринка. Она пройдет 23 и 24 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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