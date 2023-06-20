20 июня 2023

В Перми срочно ищет сотрудников производитель обуви для военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юничел. Фабрика обуви. Челябинск, ботинок, обувь, фабрика, производство, легкая промышленность
На пермской фабрике расширяют производство обуви Фото:

Пермская фабрика TREK, выпускающая различную обувь, в том числе для военных и силовиков, срочно ищет сотрудников. Объявления с описаниями вакансий опубликованы на сайте «Авито» в разделе «Работа».

«В связи с расширением обувного производства мы набираем в команду фабрики TREK активных сотрудников, которые готовы обучаться и зарабатывать. Обязанности — выполнять простые операции по изготовлению спортивной, военной и другой обуви. Труд ручной, обучение происходит в процессе работы», — сообщается в объявлениях.

Фабрика также готова принять на работу охранника, мастера цеха, менеджеров по продажам и персоналу, начальника отдела ассортимента и цен. Уровень заработных плат — от 30 до 80 тысяч рублей. Кроме того, предприятие обещает предоставить полный соцпакет и бытовые удобства в производственных помещениях.

Ранее URA.RU рассказывало, что трекинговые ботинки пермской фабрики успешно прошли испытания в Арктике и получили положительную оценку МЧС России. Предприятие также производит тактическую обувь для военных и открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации. Помимо этого, компания намерена стать первым в России производителем футбольных бутс.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская фабрика TREK, выпускающая различную обувь, в том числе для военных и силовиков, срочно ищет сотрудников. Объявления с описаниями вакансий опубликованы на сайте «Авито» в разделе «Работа». «В связи с расширением обувного производства мы набираем в команду фабрики TREK активных сотрудников, которые готовы обучаться и зарабатывать. Обязанности — выполнять простые операции по изготовлению спортивной, военной и другой обуви. Труд ручной, обучение происходит в процессе работы», — сообщается в объявлениях. Фабрика также готова принять на работу охранника, мастера цеха, менеджеров по продажам и персоналу, начальника отдела ассортимента и цен. Уровень заработных плат — от 30 до 80 тысяч рублей. Кроме того, предприятие обещает предоставить полный соцпакет и бытовые удобства в производственных помещениях. Ранее URA.RU рассказывало, что трекинговые ботинки пермской фабрики успешно прошли испытания в Арктике и получили положительную оценку МЧС России. Предприятие также производит тактическую обувь для военных и открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации. Помимо этого, компания намерена стать первым в России производителем футбольных бутс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...