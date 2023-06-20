В Перми срочно ищет сотрудников производитель обуви для военных

21 июня 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

На пермской фабрике расширяют производство обуви Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская фабрика TREK, выпускающая различную обувь, в том числе для военных и силовиков, срочно ищет сотрудников. Объявления с описаниями вакансий опубликованы на сайте «Авито» в разделе «Работа». «В связи с расширением обувного производства мы набираем в команду фабрики TREK активных сотрудников, которые готовы обучаться и зарабатывать. Обязанности — выполнять простые операции по изготовлению спортивной, военной и другой обуви. Труд ручной, обучение происходит в процессе работы», — сообщается в объявлениях. Фабрика также готова принять на работу охранника, мастера цеха, менеджеров по продажам и персоналу, начальника отдела ассортимента и цен. Уровень заработных плат — от 30 до 80 тысяч рублей. Кроме того, предприятие обещает предоставить полный соцпакет и бытовые удобства в производственных помещениях. Ранее URA.RU рассказывало, что трекинговые ботинки пермской фабрики успешно прошли испытания в Арктике и получили положительную оценку МЧС России. Предприятие также производит тактическую обувь для военных и открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации. Помимо этого, компания намерена стать первым в России производителем футбольных бутс.

Пермская фабрика TREK, выпускающая различную обувь, в том числе для военных и силовиков, срочно ищет сотрудников. Объявления с описаниями вакансий опубликованы на сайте «Авито» в разделе «Работа». «В связи с расширением обувного производства мы набираем в команду фабрики TREK активных сотрудников, которые готовы обучаться и зарабатывать. Обязанности — выполнять простые операции по изготовлению спортивной, военной и другой обуви. Труд ручной, обучение происходит в процессе работы», — сообщается в объявлениях. Фабрика также готова принять на работу охранника, мастера цеха, менеджеров по продажам и персоналу, начальника отдела ассортимента и цен. Уровень заработных плат — от 30 до 80 тысяч рублей. Кроме того, предприятие обещает предоставить полный соцпакет и бытовые удобства в производственных помещениях. Ранее URA.RU рассказывало, что трекинговые ботинки пермской фабрики успешно прошли испытания в Арктике и получили положительную оценку МЧС России. Предприятие также производит тактическую обувь для военных и открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации. Помимо этого, компания намерена стать первым в России производителем футбольных бутс.