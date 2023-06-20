Дягилевский фестиваль в Перми открывает регистрацию на клубную программу

21 июня 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мероприятия клуба будут бесплатными (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В рамках Дягилевского фестиваля в Перми традиционно будет работать фестивальный клуб. На территории частной филармонии «Триумф», Старокирпичного переулка и других локаций гостей фестиваля ждут перформансы, лекции, мастер-классы и камерные концерты. Регистрация на мероприятия откроется вечером 21 июня. «Участие во всех событиях фестиваля без исключения бесплатное. На события с ограниченной вместимостью потребуется предварительная регистрация. Регистрация на события первых двух дней откроется сегодня в 20:00 по пермскому времени на сайте фестиваля», — сообщается в telegram-канале Дягилевского фестиваля. На сайте также уже доступна вся программа клуба. Например, гостей ждут балет на трамвайных путях и саунд-спектакль на колесе обозрения, перформансы без артистов и лекции ученых Сколтеха, мастер-классы и камерные концерты. Всего более 80 событий. Клуб будет открыт каждый день с 22 июня по 2 июля в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка.

В рамках Дягилевского фестиваля в Перми традиционно будет работать фестивальный клуб. На территории частной филармонии «Триумф», Старокирпичного переулка и других локаций гостей фестиваля ждут перформансы, лекции, мастер-классы и камерные концерты. Регистрация на мероприятия откроется вечером 21 июня. «Участие во всех событиях фестиваля без исключения бесплатное. На события с ограниченной вместимостью потребуется предварительная регистрация. Регистрация на события первых двух дней откроется сегодня в 20:00 по пермскому времени на сайте фестиваля», — сообщается в telegram-канале Дягилевского фестиваля. На сайте также уже доступна вся программа клуба. Например, гостей ждут балет на трамвайных путях и саунд-спектакль на колесе обозрения, перформансы без артистов и лекции ученых Сколтеха, мастер-классы и камерные концерты. Всего более 80 событий. Клуб будет открыт каждый день с 22 июня по 2 июля в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка.