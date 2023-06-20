20 июня 2023

Дягилевский фестиваль в Перми открывает регистрацию на клубную программу

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Открытие Дягилевского фестиваля. Пермь, дягилевский фестиваль 2022, очередь на концерт, очередь в театр
Мероприятия клуба будут бесплатными (архивное фото) Фото:

В рамках Дягилевского фестиваля в Перми традиционно будет работать фестивальный клуб. На территории частной филармонии «Триумф», Старокирпичного переулка и других локаций гостей фестиваля ждут перформансы, лекции, мастер-классы и камерные концерты. Регистрация на мероприятия откроется вечером 21 июня.

«Участие во всех событиях фестиваля без исключения бесплатное. На события с ограниченной вместимостью потребуется предварительная регистрация. Регистрация на события первых двух дней откроется сегодня в 20:00 по пермскому времени на сайте фестиваля», — сообщается в telegram-канале Дягилевского фестиваля.

На сайте также уже доступна вся программа клуба. Например, гостей ждут балет на трамвайных путях и саунд-спектакль на колесе обозрения, перформансы без артистов и лекции ученых Сколтеха, мастер-классы и камерные концерты. Всего более 80 событий. Клуб будет открыт каждый день с 22 июня по 2 июля в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка.

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В рамках Дягилевского фестиваля в Перми традиционно будет работать фестивальный клуб. На территории частной филармонии «Триумф», Старокирпичного переулка и других локаций гостей фестиваля ждут перформансы, лекции, мастер-классы и камерные концерты. Регистрация на мероприятия откроется вечером 21 июня. «Участие во всех событиях фестиваля без исключения бесплатное. На события с ограниченной вместимостью потребуется предварительная регистрация. Регистрация на события первых двух дней откроется сегодня в 20:00 по пермскому времени на сайте фестиваля», — сообщается в telegram-канале Дягилевского фестиваля. На сайте также уже доступна вся программа клуба. Например, гостей ждут балет на трамвайных путях и саунд-спектакль на колесе обозрения, перформансы без артистов и лекции ученых Сколтеха, мастер-классы и камерные концерты. Всего более 80 событий. Клуб будет открыт каждый день с 22 июня по 2 июля в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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