Самый секретный кабинет мэрии Екатеринбурга обновят за 2 миллиона

Закупку проводит отдел мэрии по мобилизационной работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антипрослушивающие устройства закупают для одного отдела мэрии Екатеринбурга, который отвечает за сохранность гостайны, мобилизацию чиновников при ЧС и обеспечивает мэра и его замов спецсвязью. Об этом URA.RU рассказал источник, комментируя информацию на портале госзакупок.

За 1,8 миллиона рублей планируется закупить 15 комплектов средств виброакустической защиты, куда входят: блок электропитания и управления, генератор-акустоизлучатель, генератор-вибровозбудитель, размыкатель телефонной линии, размыкатель слаботочной линии, фиксатор вибровозбудителя (крепится на окна), фиксатор вибровозбудителя (крепится на трубу), комплект фиксации блоков питания на стене, соединительный кабель, магистральный кабель (бухта). «Закупка производится для категорированного помещения», — объяснили в горадминистрации.

Это кабинет на четвертом этаже администрации, где проводятся совещания по мобилизации, где есть спецсвязь, и куда приходят запросы из силовых ведомств под грифом «секретно». Говорят, там также чиновники сдают тесты на знание правил обращения с закрытыми данными.