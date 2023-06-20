20 июня 2023

Путин присвоил почетное звание электромеханику из Тюмени

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Клипарт. Екатеринбург, провода, электрики, монтажники
Мужчина получил звание заслуженного работника Фото:

Работающий в филиале «Российских железных дорог» электромеханик Мошкин Юрий удостоен звания «Заслуженный работник транспорта РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание Мошкину Юрию Владимировичу — электромеханику Ишимской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества „РЖД“» — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее URA.RU сообщало, что президент также наградил тюменского врача Наталью Франк. Женщина получила медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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Работающий в филиале «Российских железных дорог» электромеханик Мошкин Юрий удостоен звания «Заслуженный работник транспорта РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание Мошкину Юрию Владимировичу — электромеханику Ишимской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества „РЖД“» — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее URA.RU сообщало, что президент также наградил тюменского врача Наталью Франк. Женщина получила медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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