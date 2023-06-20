Путин присвоил почетное звание электромеханику из Тюмени

Работающий в филиале «Российских железных дорог» электромеханик Мошкин Юрий удостоен звания «Заслуженный работник транспорта РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание Мошкину Юрию Владимировичу — электромеханику Ишимской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного общества „РЖД“» — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее URA.RU сообщало, что президент также наградил тюменского врача Наталью Франк. Женщина получила медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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