Доктор исторических наук Ломагин предупредил Польшу о риске потерять земли из-за репараций

22 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вопрос репараций Польше был закрыт в 1945 году, напомнил Никита Ломагин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После Второй мировой войны благодаря Советскому Союзу Польша значительно увеличила свои территории и не имеет больше никакого права требовать от России еще каких-либо репараций (возмещение ущерба). Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета, специалист в области международных отношений, российской внешней политики и энергетической безопасности, доктор исторических наук Никита Ломагин. «Все вопросы, связанные с послевоенным урегулированием, были решены в 1945 году. Вопрос репараций был закрыт на Нюрнбергском процессе. Польша получила, в том числе, благодаря позиции Советского союза на переговорах с Великобританией и США, значительное приращение территории. Они их будут возвращать Германии? Они вернут Гданьск? Наверное, нет. Поэтому с позиции Германии у поляков шансов практически нет никаких. Ни юридических, ни моральных. А про перспективы польских претензий к России вообще говорить нечего. Они близки к нулю», — объяснил Никита Ломагин. Профессор подчеркнул, что вопросами новых репараций Польша лишь разрушит отношения с Германией. «Безусловно, немцы в годы войны очень много разрушили. Но было примирение между поляками и Германией. Была масса разного рода и политических, и экономических жестов. Это примирение завершилось тем, что Германия не протестовала, а наоборот поддерживала вступление Польши в ЕС и в НАТО, и вдруг, почти на ровном месте, это все возникло. Партия, которая сейчас находится у власти, хочет переизбираться. Она такой позиции придерживается, чтобы повысить свою популярность. Это ход абсолютно популистский. Ни к чему он не приведет, кроме того, что отношения между Варшавой и Берлином еще больше ухудшатся», — добавил Ломагин. По данным РИА Новости, жители Польши начали подавать иски в отношении немецких компаний. Они требуют возмещения ущерба, который был нанесен их родным в годы Второй мировой войны. Ранее власти Польши потребовали от Германии 1,3 трлн долларов в качестве репараций и высказали намерения с этим же вопросом обратиться к России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После Второй мировой войны благодаря Советскому Союзу Польша значительно увеличила свои территории и не имеет больше никакого права требовать от России еще каких-либо репараций (возмещение ущерба). Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета, специалист в области международных отношений, российской внешней политики и энергетической безопасности, доктор исторических наук Никита Ломагин. «Все вопросы, связанные с послевоенным урегулированием, были решены в 1945 году. Вопрос репараций был закрыт на Нюрнбергском процессе. Польша получила, в том числе, благодаря позиции Советского союза на переговорах с Великобританией и США, значительное приращение территории. Они их будут возвращать Германии? Они вернут Гданьск? Наверное, нет. Поэтому с позиции Германии у поляков шансов практически нет никаких. Ни юридических, ни моральных. А про перспективы польских претензий к России вообще говорить нечего. Они близки к нулю», — объяснил Никита Ломагин. Профессор подчеркнул, что вопросами новых репараций Польша лишь разрушит отношения с Германией. «Безусловно, немцы в годы войны очень много разрушили. Но было примирение между поляками и Германией. Была масса разного рода и политических, и экономических жестов. Это примирение завершилось тем, что Германия не протестовала, а наоборот поддерживала вступление Польши в ЕС и в НАТО, и вдруг, почти на ровном месте, это все возникло. Партия, которая сейчас находится у власти, хочет переизбираться. Она такой позиции придерживается, чтобы повысить свою популярность. Это ход абсолютно популистский. Ни к чему он не приведет, кроме того, что отношения между Варшавой и Берлином еще больше ухудшатся», — добавил Ломагин. По данным РИА Новости, жители Польши начали подавать иски в отношении немецких компаний. Они требуют возмещения ущерба, который был нанесен их родным в годы Второй мировой войны. Ранее власти Польши потребовали от Германии 1,3 трлн долларов в качестве репараций и высказали намерения с этим же вопросом обратиться к России.