Зеленский назвал пять шагов к созданию «основ для мира»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украинский конфликт сплотил НАТО, заявил Владимир Зеленский Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад к потенциалу единства и стабильности. Эти и другие шаги к созданию «основ для мира» украинский лидер представил на конференции по восстановлению своей страны в Лондоне.

«Я подчеркну пять направлений, по которым мы начали формировать основы для мира. Первое — потенциал единства, второе — потенциал стабильности, третье — потенциал роста, четвертое — потенциал безопасности и пятое, очень важное — потенциал демократии», — рассказал Зеленский. Трансляция доступна на сайте британского издания The Guardian. Украинский лидер добавил, что конфликт с Россией позволил НАТО продемонстрировать «моральную силу» и сплоченность.

Несмотря на подобные заявления, Зеленский отказывался прекращать огонь на Украине. Также он говорил, что не собирается замораживать конфликт. Из секретных материалов, слитых в сеть, стало известно, что украинский лидер хочет оккупировать города РФ. Бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер говорил, что Зеленский потерпит сокрушительное поражение в конфликте.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад к потенциалу единства и стабильности. Эти и другие шаги к созданию «основ для мира» украинский лидер представил на конференции по восстановлению своей страны в Лондоне. «Я подчеркну пять направлений, по которым мы начали формировать основы для мира. Первое — потенциал единства, второе — потенциал стабильности, третье — потенциал роста, четвертое — потенциал безопасности и пятое, очень важное — потенциал демократии», — рассказал Зеленский. Трансляция доступна на сайте британского издания The Guardian. Украинский лидер добавил, что конфликт с Россией позволил НАТО продемонстрировать «моральную силу» и сплоченность. Несмотря на подобные заявления, Зеленский отказывался прекращать огонь на Украине. Также он говорил, что не собирается замораживать конфликт. Из секретных материалов, слитых в сеть, стало известно, что украинский лидер хочет оккупировать города РФ. Бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер говорил, что Зеленский потерпит сокрушительное поражение в конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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