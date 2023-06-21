Пьяная тюменка поссорилась с возлюбленным и решила ударить его ножом

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Девушка схватилась за нож во время ссоры Фото:

В Тюмени задержали 25-летнюю девушку за то, что во время пьяной ссоры она схватилась за нож и ударила своего возлюбленного в спину. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Во время застолья между сожителями произошел словесный конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленница схватила со стола нож и нанесла сожителю ранение в область спины», — передают версию девушки в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что участковый уже задержал нападавшую, которая позже признала свою вину.

Теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы по 2 части статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В данный момент ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Тюмени задержали 25-летнюю девушку за то, что во время пьяной ссоры она схватилась за нож и ударила своего возлюбленного в спину. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Во время застолья между сожителями произошел словесный конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленница схватила со стола нож и нанесла сожителю ранение в область спины», — передают версию девушки в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что участковый уже задержал нападавшую, которая позже признала свою вину. Теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы по 2 части статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В данный момент ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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