Пьяная тюменка поссорилась с возлюбленным и решила ударить его ножом

21 июня 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Девушка схватилась за нож во время ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени задержали 25-летнюю девушку за то, что во время пьяной ссоры она схватилась за нож и ударила своего возлюбленного в спину. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Во время застолья между сожителями произошел словесный конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленница схватила со стола нож и нанесла сожителю ранение в область спины», — передают версию девушки в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что участковый уже задержал нападавшую, которая позже признала свою вину. Теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы по 2 части статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В данный момент ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Тюмени задержали 25-летнюю девушку за то, что во время пьяной ссоры она схватилась за нож и ударила своего возлюбленного в спину. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Во время застолья между сожителями произошел словесный конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры злоумышленница схватила со стола нож и нанесла сожителю ранение в область спины», — передают версию девушки в пресс-службе силового ведомства. Там уточнили, что участковый уже задержал нападавшую, которая позже признала свою вину. Теперь девушке грозит до двух лет лишения свободы по 2 части статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В данный момент ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.