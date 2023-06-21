Мэрия Челябинска участвует в нескольких программах, которые позволяют заниматься ремонтами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летом в Челябинске отремонтируют почти 300 тысяч квадратных метров дворовых и межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В Калининском районе в планах обновление 18 таких объектов. Также благоустроят семь дворовых территорий. Почти завершен ремонт у дома номер 105 по улице Братьев Кашириных. Продолжают обустраивать проезды на улице 40-летия Победы, 29», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В последние годы администрация Челябинска участвует в нескольких программах, которые позволяют ремонтировать дворовые и межквартальные проезды. В первую очередь — это участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

«Третий год по программе „Инициативное бюджетирование“ мы ремонтируем именно межквартальные проезды на территории всего города. Ремонт осуществляется при поддержке губернатора Алексея Текслера», — подчеркнула глава города Наталья Котова.

Как сообщила мэр Наталья Котова, ремонт межквартальных проектов идет по программе «Инициативное бюджетирование» Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Дорожные и межквартальные проезды будут обновляться в течение всего лета 2023 года Фото: пресс-служба администрации Челябинска

За лето планируют отремонтировать почти 300 квадратных метров проездов Фото: пресс-служба администрации Челябинска