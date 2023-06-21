В Челябинске отремонтируют 300 тысяч квадратных метров дворовых проездов. Фото

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Виды Екатеринбурга, дорожное строительство, дорожный рабочий, строительные работы
Мэрия Челябинска участвует в нескольких программах, которые позволяют заниматься ремонтами Фото:

Летом в Челябинске отремонтируют почти 300 тысяч квадратных метров дворовых и межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«В Калининском районе в планах обновление 18 таких объектов. Также благоустроят семь дворовых территорий. Почти завершен ремонт у дома номер 105 по улице Братьев Кашириных. Продолжают обустраивать проезды на улице 40-летия Победы, 29», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В последние годы администрация Челябинска участвует в нескольких программах, которые позволяют ремонтировать дворовые и межквартальные проезды. В первую очередь — это участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

«Третий год по программе „Инициативное бюджетирование“ мы ремонтируем именно межквартальные проезды на территории всего города. Ремонт осуществляется при поддержке губернатора Алексея Текслера», — подчеркнула глава города Наталья Котова.

Как сообщила мэр Наталья Котова, ремонт межквартальных проектов идет по программе «Инициативное бюджетирование»
Как сообщила мэр Наталья Котова, ремонт межквартальных проектов идет по программе «Инициативное бюджетирование»
Фото:
Дорожные и межквартальные проезды будут обновляться в течение всего лета 2023 года
Дорожные и межквартальные проезды будут обновляться в течение всего лета 2023 года
Фото:
За лето планируют отремонтировать почти 300 квадратных метров проездов
За лето планируют отремонтировать почти 300 квадратных метров проездов
Фото:
Наряду с проездами ремонтируют и отдельные дворы
Наряду с проездами ремонтируют и отдельные дворы
Фото:

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Летом в Челябинске отремонтируют почти 300 тысяч квадратных метров дворовых и межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «В Калининском районе в планах обновление 18 таких объектов. Также благоустроят семь дворовых территорий. Почти завершен ремонт у дома номер 105 по улице Братьев Кашириных. Продолжают обустраивать проезды на улице 40-летия Победы, 29», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В последние годы администрация Челябинска участвует в нескольких программах, которые позволяют ремонтировать дворовые и межквартальные проезды. В первую очередь — это участие в программе «Формирование комфортной городской среды». «Третий год по программе „Инициативное бюджетирование“ мы ремонтируем именно межквартальные проезды на территории всего города. Ремонт осуществляется при поддержке губернатора Алексея Текслера», — подчеркнула глава города Наталья Котова.
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