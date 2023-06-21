Дореволюционную монету продают за 18 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Екатеринбурге продают дореволюционную монету 1805 года номиналом в 5 копеек за 18 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Единственная сохранившаяся в мире бронзовая монета — 5 копеек 1805 года. Диаметр 1,9 сантиметра, а вес 3,18 граммов. За монету предлагают от 5 млн рублей. Наша цена — 18 млн рублей», — сказано в сообщении. Владелец добавил, что одному из претендентов, желающему купить монету, было отказано из-за его ненормативной лексики и неуважительного жаргона во время переговоров. «Нам важно, в какие руки попадет монета и желательно в правильные», — добавил он.

Также продавец сказал, что на самом деле стоимость монеты дороже в несколько раз. Сам экспонат находится в охраняемом гаражном боксе, благодаря чему не подвержен коррозии и влаге.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к специалисту по нумизматике Илье Смирнову. По его словам, в объявлении явная подделка. «Без подробного анализа не обойтись, но здесь точно фальшак», — ответил нумизмат.