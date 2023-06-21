В Екатеринбурге выставили на продажу старинную монету за 18 млн рублей. Скрин

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Археологические находки на месте строительства художественной галереи на заводе Шпагина. Пермь, монета, археология, археологическая находка, нумизматика
Дореволюционную монету продают за 18 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге продают дореволюционную монету 1805 года номиналом в 5 копеек за 18 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Единственная сохранившаяся в мире бронзовая монета — 5 копеек 1805 года. Диаметр 1,9 сантиметра, а вес 3,18 граммов. За монету предлагают от 5 млн рублей. Наша цена — 18 млн рублей», — сказано в сообщении. Владелец добавил, что одному из претендентов, желающему купить монету, было отказано из-за его ненормативной лексики и неуважительного жаргона во время переговоров. «Нам важно, в какие руки попадет монета и желательно в правильные», — добавил он.

Также продавец сказал, что на самом деле стоимость монеты дороже в несколько раз. Сам экспонат находится в охраняемом гаражном боксе, благодаря чему не подвержен коррозии и влаге.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к специалисту по нумизматике Илье Смирнову. По его словам, в объявлении явная подделка. «Без подробного анализа не обойтись, но здесь точно фальшак», — ответил нумизмат.

В Екатеринбурге продают старинную монету за 18 млн рублей
В Екатеринбурге продают старинную монету за 18 млн рублей

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В Екатеринбурге продают дореволюционную монету 1805 года номиналом в 5 копеек за 18 млн рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Единственная сохранившаяся в мире бронзовая монета — 5 копеек 1805 года. Диаметр 1,9 сантиметра, а вес 3,18 граммов. За монету предлагают от 5 млн рублей. Наша цена — 18 млн рублей», — сказано в сообщении. Владелец добавил, что одному из претендентов, желающему купить монету, было отказано из-за его ненормативной лексики и неуважительного жаргона во время переговоров. «Нам важно, в какие руки попадет монета и желательно в правильные», — добавил он. Также продавец сказал, что на самом деле стоимость монеты дороже в несколько раз. Сам экспонат находится в охраняемом гаражном боксе, благодаря чему не подвержен коррозии и влаге. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к специалисту по нумизматике Илье Смирнову. По его словам, в объявлении явная подделка. «Без подробного анализа не обойтись, но здесь точно фальшак», — ответил нумизмат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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