Тюменец продал частный дом и землю застройщику и потерял полмиллиона рублей

По факту тюменец никакой работы не выполнял, но из-за нюансов договора оказался должен государству крупную сумму по налогу на доходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюмени согласился продать свой дом и землю в Зареке застройщику, получил компенсацию, но из-за нюансов договора был вынужден выплатить 520 тысяч рублей налогов. О ситуации сообщается в докладе тюменского уполномоченного по правам человека. Оказалось, что юридически мужчина получил оплату за оказанные услуги, а значит, ему нужно было заплатить налог на доходы.

«Житель Зареки получил от застройщика, осваивающего территорию, компенсацию за свой частный дом и участок. В предложенном договоре значилось, что гражданин также должен самостоятельно провести снос, то есть выполнить определенную работу. По итогу застройщик сам снес дом, но по итогам года мужчине пришел налог на доходы с четырех млн полученных им рублей — 520 000», — говорится в докладе уполномоченного.

Как оказалось, раз в договоре мужчина значился исполнителем, а в трудовых отношениях с застройщиком не состоял, то компенсацию посчитали полученным доходом, а тюменца обязали самостоятельно заплатить с него все виды необходимых налогов. Оспорить решение не удалось — проверка ФНС показала, что требование законно. Прокуратура нарушений также не нашла.

«Уменьшить сумму задолженности помог взаимозачет налогового вычета. Его тюменец получил в связи с приобретением нового жилья», — сказано в документе.