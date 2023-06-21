Любимчики американцев вернутся в Екатеринбург, чтобы извиниться перед фанатами

Российская группы Wildways, которая покорила американцев и европейцев, приедет в Екатеринбург 20 октября. Новую дату после переноса анонсировала концертная площадка TeleClub. В качестве извинений поклонникам подарят плакаты с автографами.
«Концерт группы Wildways, который должен был состояться 8 мая в TeleClub, переносится на 20 октября 2023 года. Площадка остается та же», — заявили организаторы.
Они также уточнили, что все приобретенные билеты будут действительны на новую дату. В качестве компенсации фанатам обещают комплимент от музыкантов — постер с автографами группы Wildways.
Ранее стало известно, что группа Wildways перенесла выступление в Екатеринбурге на осень. Это сильно возмутило поклонников. В 2016 году музыканты подписали контракт с лейблом Artery Recordings и сняла клип в США, после чего их талант признали американцы и европейцы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.