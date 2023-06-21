Любимчики американцев вернутся в Екатеринбург, чтобы извиниться перед фанатами

Группа Wildways перенесла выступление в Екатеринбурге на 20 октября

21 июня 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Всем фанатам пообещали комплимент от музыкантов — постер с их автографами Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская группы Wildways, которая покорила американцев и европейцев, приедет в Екатеринбург 20 октября. Новую дату после переноса анонсировала концертная площадка TeleClub. В качестве извинений поклонникам подарят плакаты с автографами. «Концерт группы Wildways, который должен был состояться 8 мая в TeleClub, переносится на 20 октября 2023 года. Площадка остается та же», — заявили организаторы. Они также уточнили, что все приобретенные билеты будут действительны на новую дату. В качестве компенсации фанатам обещают комплимент от музыкантов — постер с автографами группы Wildways. Ранее стало известно, что группа Wildways перенесла выступление в Екатеринбурге на осень. Это сильно возмутило поклонников. В 2016 году музыканты подписали контракт с лейблом Artery Recordings и сняла клип в США, после чего их талант признали американцы и европейцы.

Российская группы Wildways, которая покорила американцев и европейцев, приедет в Екатеринбург 20 октября. Новую дату после переноса анонсировала концертная площадка TeleClub. В качестве извинений поклонникам подарят плакаты с автографами. «Концерт группы Wildways, который должен был состояться 8 мая в TeleClub, переносится на 20 октября 2023 года. Площадка остается та же», — заявили организаторы. Они также уточнили, что все приобретенные билеты будут действительны на новую дату. В качестве компенсации фанатам обещают комплимент от музыкантов — постер с автографами группы Wildways. Ранее стало известно, что группа Wildways перенесла выступление в Екатеринбурге на осень. Это сильно возмутило поклонников. В 2016 году музыканты подписали контракт с лейблом Artery Recordings и сняла клип в США, после чего их талант признали американцы и европейцы.