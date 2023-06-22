Житель ХМАО из-за ошибки авиакомпании не улетел в Тюмень, чтобы навестить могилу жены

Авиакомпания Utair прислала самолет меньше, чем планировала Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель ХМАО 60-летний Сергей за месяц купил билет, но не смог улететь из Ханты-Мансийска в Тюмень, чтобы навестить могилу жены в годовщину ее смерти. Его не пустили на самолет из-за того, что авиакомпания Utair прислала самолет меньше, чем планировала. Об этом дочка мужчины сообщила журналисту URA.RU.

«За месяц до годовщины смерти своей жены папа купил билет на рейс UT320 Ханты-Мансийск—Тюмень в кассе трансагентства за 7883 рублей. Он приехал за два часа до вылета, однако стал одним из тех, кого не посадили на рейс. Представитель компании Utair сообщил, что прилетел самолет с меньшим количеством пассажирских мест. Из-за этого компания не смогла взять на борт двух пенсионеров», — сообщила дочка журналисту URA.RU.

По ее словам, представитель компании выдал мужчинам посадочные талоны, чтобы они смогли учитель, если другие два человека не придут на самолет. На талонах написали ПКЗ (перегруз коммерческой загрузки). Позже сотрудница трансагентства пояснила, что у самолета было много груза, поэтому посчитали, что лучше улетит груз, чем два человека.

Позже Сергей хотел вернуть билеты, но представитель Utair сказал, что ничем помочь не может, и направил ехать туда, где был куплен билет. Ему пришлось несколько раз ездить туда и обратно, потому что проблему решить не могли. Трансагентство сделало запрос в Utair. В итоге мужчине вернули 7015 рублей вместо 7885 рублей.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиаперевозчика, чтобы разобраться в ситуации. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что пассажиры не смогли улететь в Москву из Сургута, потому что авиакомпания Utair прислала самолет меньше. Люди, у которых были билеты, собрались возле представительства компании. В итоге пассажирам смогли предложить только одно место.