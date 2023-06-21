Росимущество выставило на аукцион изъятый в ЯНАО автобус

Ближайшие торги состоятся 4 июля в 10:00 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Росимущество проводит открытые торги арестованного имущества должников в ЯНАО. Один из предлагаемых лотов стал автобус из Ноябрьска для перевозки пассажиров. Об этом они сообщают на сайте Управления ФССП России по ЯНАО. Ближайшие торги состоятся 4 июля в 10:00 на электронной площадке АО «Российский аукционный дом».

«Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО — Югре, Ямало — Ненецком автономном округе в лице ООО „АгроСпецСтройПроект“ (организатор торгов) проводит открытые торги в электронной форме имущества, арестованного у должников, имеющих задолженность в бюджетную систему РФ. Так на аукцион выставили автобус Higer 2008 года выпуска из Ноябрьска. Начальная цена его почти 600 тысяч рублей», — говориться в сообщении.

Также были выставлены автомобили марки Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Hilux 2008 и 2014 года выпуска. Есть лоты на два рефрижераторных контейнера 40-футовых для заморозки и хранения пищевой продукции 2002 года изготовления. И два снегохода из Тазовского района Yamaha VK 2012 и 2014 года выпуска.

Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги на продажу была выставлена трехкомнатная квартира за 1,6 миллиона рублей. Недвижимость продавалась с максимальным дисконтом, так как являлась арестованным имуществом и реализовалась через торги. Начальная цена предлагалась 1 620 950 рублей.