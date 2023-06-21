Самолет «Уральских авиалиний» задержали в Чите из-за позднего прибытия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Чите задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург из-за позднего прибытия самолета в аэропорт, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По данным онлайн-табло аэропорта Читы, лайнер должен был вылететь в 10:45, однако рейс задержали до 12 часов дня.

«В связи с поздним прибытием самолета „Уральских авиалиний“ время отправления перенесено на 12:00. Рейс У6-623 Чита-Екатеринбург», — пишет пресс-служба аэропорта Читы в Telegram.

Точная причина позднего прибытия лайнера неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.