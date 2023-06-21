В Чите задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург из-за позднего прибытия самолета в аэропорт, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По данным онлайн-табло аэропорта Читы, лайнер должен был вылететь в 10:45, однако рейс задержали до 12 часов дня.
«В связи с поздним прибытием самолета „Уральских авиалиний“ время отправления перенесено на 12:00. Рейс У6-623 Чита-Екатеринбург», — пишет пресс-служба аэропорта Читы в Telegram.
Точная причина позднего прибытия лайнера неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.
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