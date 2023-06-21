21 июня 2023

В Чите задержали рейс «Уральских авиалиний». Скрин

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» задержали в Чите из-за позднего прибытия Фото:

В Чите задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург из-за позднего прибытия самолета в аэропорт, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По данным онлайн-табло аэропорта Читы, лайнер должен был вылететь в 10:45, однако рейс задержали до 12 часов дня.

«В связи с поздним прибытием самолета „Уральских авиалиний“ время отправления перенесено на 12:00. Рейс У6-623 Чита-Екатеринбург», — пишет пресс-служба аэропорта Читы в Telegram.

Точная причина позднего прибытия лайнера неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.

Рейс У6-623, как пишет пресс-служба аэропорта, состоится лишь в 12:00
Рейс У6-623, как пишет пресс-служба аэропорта, состоится лишь в 12:00

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В Чите задержали рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург из-за позднего прибытия самолета в аэропорт, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. По данным онлайн-табло аэропорта Читы, лайнер должен был вылететь в 10:45, однако рейс задержали до 12 часов дня. «В связи с поздним прибытием самолета „Уральских авиалиний“ время отправления перенесено на 12:00. Рейс У6-623 Чита-Екатеринбург», — пишет пресс-служба аэропорта Читы в Telegram. Точная причина позднего прибытия лайнера неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Уральских авиалиний». Ответ на момент публикации новости не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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