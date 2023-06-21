Каждый десятый екатеринбуржец готов уволиться вслед за руководителем

22 июня 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Работники часто готовы уволиться вслед за начальником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 10% екатеринбуржцев намерены уволиться со своей работы, если это сделает их непосредственный руководитель. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «Если непосредственный руководитель решит уволиться, 13% екатеринбуржцев предпочтут покинуть компанию вслед за ним», — говорится в выводах аналитиков. При этом решительно настроены только 5% опрошенных. Большая часть горожан ценят личную карьеру больше, чем отношения с руководителем. Почти половина опрошенных заявили, что не станут увольняться, рассчитывая занять место начальника. У многих решение зависит от того, насколько крепкие сложились связи с руководителем.

Более 10% екатеринбуржцев намерены уволиться со своей работы, если это сделает их непосредственный руководитель. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «Если непосредственный руководитель решит уволиться, 13% екатеринбуржцев предпочтут покинуть компанию вслед за ним», — говорится в выводах аналитиков. При этом решительно настроены только 5% опрошенных. Большая часть горожан ценят личную карьеру больше, чем отношения с руководителем. Почти половина опрошенных заявили, что не станут увольняться, рассчитывая занять место начальника. У многих решение зависит от того, насколько крепкие сложились связи с руководителем.