21 июня 2023

Каждый десятый екатеринбуржец готов уволиться вслед за руководителем

© Служба новостей «URA.RU»
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Работники часто готовы уволиться вслед за начальником Фото:

Более 10% екатеринбуржцев намерены уволиться со своей работы, если это сделает их непосредственный руководитель. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob.

«Если непосредственный руководитель решит уволиться, 13% екатеринбуржцев предпочтут покинуть компанию вслед за ним», — говорится в выводах аналитиков. При этом решительно настроены только 5% опрошенных. Большая часть горожан ценят личную карьеру больше, чем отношения с руководителем.

Почти половина опрошенных заявили, что не станут увольняться, рассчитывая занять место начальника. У многих решение зависит от того, насколько крепкие сложились связи с руководителем.

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Более 10% екатеринбуржцев намерены уволиться со своей работы, если это сделает их непосредственный руководитель. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob. «Если непосредственный руководитель решит уволиться, 13% екатеринбуржцев предпочтут покинуть компанию вслед за ним», — говорится в выводах аналитиков. При этом решительно настроены только 5% опрошенных. Большая часть горожан ценят личную карьеру больше, чем отношения с руководителем. Почти половина опрошенных заявили, что не станут увольняться, рассчитывая занять место начальника. У многих решение зависит от того, насколько крепкие сложились связи с руководителем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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