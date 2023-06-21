Каждый десятый екатеринбуржец готов уволиться вслед за руководителем

Более 10% екатеринбуржцев намерены уволиться со своей работы, если это сделает их непосредственный руководитель. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании SuperJob.
«Если непосредственный руководитель решит уволиться, 13% екатеринбуржцев предпочтут покинуть компанию вслед за ним», — говорится в выводах аналитиков. При этом решительно настроены только 5% опрошенных. Большая часть горожан ценят личную карьеру больше, чем отношения с руководителем.
Почти половина опрошенных заявили, что не станут увольняться, рассчитывая занять место начальника. У многих решение зависит от того, насколько крепкие сложились связи с руководителем.
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