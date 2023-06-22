Свердловская ФАС требует от уральских дорожников объяснений из-за грубых нарушений закона

Свердловское управление ФАС РФ заблокировало полумиллиардную закупку в Тюменской и Курганской областях
© Служба новостей «URA.RU»
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Народные гуляния День Победы. Пермь, пешеходный переход, дорожная разметка, компроспект
Уральские дорожники скрыли стоимость работ по закупке и ограничили круг потенциальных подрядчиков Фото:

Свердловское управление ФАС требует от уральских дорожников объяснить нарушения, допущенные при формировании закупки на обслуживание дорог в Тюменской и Курганской областях. В настоящий момент аукцион заблокирован до устранения грубых нарушений антимонопольного законодательства, сообщает единый портал госзакупок.

«Закупка № 0362100008223000035, заказчик — федеральное управление автомобильных дорог „Урал“ федерального дорожного агентства. Стоимость закупки — 488,9 млн рублей. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) заблокировано по результатам внеплановой проверки», — говорится в сообщении портала.

Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки, которую свердловские антимонопольщики провели после жалобы одного из участников аукциона. В данных о закупке опубликован результат проверки, в котором говорится, что заказчик допустил несколько грубых административных нарушений, а так же нарушил некоторые статьи закона о контрактной системе. «Формирование заказчиком лота не соответствует принципам обеспечения конкуренции и эффективности, ведет к отказу от участия в конкурсе заинтересованных лиц, сокращается число потенциальных участников. Кроме того, установлено отсутствие документов, необходимых для определения потенциальными участниками закупочной процедуры стоимости выполняемых обязательств», — сообщает документ.

В настоящий момент на проверке у ФАС находятся еще две закупки этого заказчика: одна — в «тюменской матрешке», вторая — в Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что полумиллиардная закупка, связанная с нанесением дорожной разметки в Тюменской и Курганской областях, была приостановлена для проведения проверки из-за жалобы московской компании.

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Свердловское управление ФАС требует от уральских дорожников объяснить нарушения, допущенные при формировании закупки на обслуживание дорог в Тюменской и Курганской областях. В настоящий момент аукцион заблокирован до устранения грубых нарушений антимонопольного законодательства, сообщает единый портал госзакупок. «Закупка № 0362100008223000035, заказчик — федеральное управление автомобильных дорог „Урал“ федерального дорожного агентства. Стоимость закупки — 488,9 млн рублей. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) заблокировано по результатам внеплановой проверки», — говорится в сообщении портала. Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки, которую свердловские антимонопольщики провели после жалобы одного из участников аукциона. В данных о закупке опубликован результат проверки, в котором говорится, что заказчик допустил несколько грубых административных нарушений, а так же нарушил некоторые статьи закона о контрактной системе. «Формирование заказчиком лота не соответствует принципам обеспечения конкуренции и эффективности, ведет к отказу от участия в конкурсе заинтересованных лиц, сокращается число потенциальных участников. Кроме того, установлено отсутствие документов, необходимых для определения потенциальными участниками закупочной процедуры стоимости выполняемых обязательств», — сообщает документ. В настоящий момент на проверке у ФАС находятся еще две закупки этого заказчика: одна — в «тюменской матрешке», вторая — в Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что полумиллиардная закупка, связанная с нанесением дорожной разметки в Тюменской и Курганской областях, была приостановлена для проведения проверки из-за жалобы московской компании.
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