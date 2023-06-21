Музыкант Максим Фадеев рассказал, в каких книгах есть философский юмор

Продюсер Фадеев любит читать произведения Булгакова

Продюсер Фадеев посоветовал читать произведения Булгакова Фото: страница Максима Фадеева в соцсетях

Музыкант и продюсер Максим Фадеев из Кургана рассказал, что книги писателя Булгакова наполнены философским юмором и помогают человеку найти свою духовность. Об этом сообщается в группе библиотеки «Юговка рядом» в соцсети «ВКонтакте».

«Очень люблю Булгакова. „Мастер и Маргарита“, „Собачье сердце“. На мой взгляд, эти книги наполнены очень философским юмором. А главное, там все — про человека, там многое можно найти, понять. В этих книгах — много подсказок для людей, которые хотят найти свою духовность», — приводятся слова музыканта в рубрике «ЧитаЮ».

Также Фадеев отметил, что в детстве он читал произведение «Конек-Горбунок» Петра Ершова либо рассказы Джека Лондона. По его словам, чтение этих книг помогало, когда ему было плохо. Кроме того, продюсер поделился недавно прочитанной книгой. Им стало произведение Анастасии Долгановой «Мир нарциссической жертвы». Фадеев посоветовал всем ее прочитать, чтобы лучше понимать свое окружение.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев выпустил клип ко Дню защиты детей. Песня исполнена в дуэте с белорусской певицей Марией Гулевич, которая была участницей проекта «Голос. Дети».