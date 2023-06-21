В свердловском городе мать бросила четверых детей в ужасных условиях

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) у многодетной матери забрали четверых детей. Женщина оставляла детей дома в антисанитарных условиях, а сама уходила выпивать. Самому младшему ребенку несколько месяцев.
«Среди четырех детей есть младенец. Малышу всего несколько месяцев. Дети лежали на грязном матрасе», — сообщают читатели группы «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
В полиции Нижнего Тагила URA.RU заявили о том, что детей уже изъяли из семьи. «Семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 17. Мать привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что свердловчанка, у которой изъяли приемных детей, раскритиковала гостей ток-шоу «Мужское и женское». По ее словам, чиновники, юристы и общественники обещали помочь, но после выпуска телепрограммы забыли о ней.
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