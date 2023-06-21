21 июня 2023

Исторический музей Южного Урала отметит свое 100-летие показом купеческой жизни

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Краеведческий музей "Дом Мешкова". Пермь, купеческий особняк, зал музея, старинный камин
Сотрудники музея разработали новую экспозицию — «История купечества на Урале» (архивное фото) Фото:

В Государственном историческом музее Южного Урала начинаются мероприятия, посвященные 100-летию учреждения, которое отметят 1 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе музея.

«В Доме общественного собрания — особняке Покровского 30 июня в 12 часов состоится первая экскурсия по новой экспозиции „История купечества на Урале“. Также пройдет празднование юбилея директора музея Владимира Богдановского», — рассказали в музее.

Тематические дни отделов музея будут проходить каждый день до 11 июля. Они пройдут в формате мероприятий для взрослых и детей, экскурсий и концертов.

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В Государственном историческом музее Южного Урала начинаются мероприятия, посвященные 100-летию учреждения, которое отметят 1 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе музея. «В Доме общественного собрания — особняке Покровского 30 июня в 12 часов состоится первая экскурсия по новой экспозиции „История купечества на Урале“. Также пройдет празднование юбилея директора музея Владимира Богдановского», — рассказали в музее. Тематические дни отделов музея будут проходить каждый день до 11 июля. Они пройдут в формате мероприятий для взрослых и детей, экскурсий и концертов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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