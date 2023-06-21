Исторический музей Южного Урала отметит свое 100-летие показом купеческой жизни

Сотрудники музея разработали новую экспозицию — «История купечества на Урале» (архивное фото)
В Государственном историческом музее Южного Урала начинаются мероприятия, посвященные 100-летию учреждения, которое отметят 1 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе музея.
«В Доме общественного собрания — особняке Покровского 30 июня в 12 часов состоится первая экскурсия по новой экспозиции „История купечества на Урале“. Также пройдет празднование юбилея директора музея Владимира Богдановского», — рассказали в музее.
Тематические дни отделов музея будут проходить каждый день до 11 июля. Они пройдут в формате мероприятий для взрослых и детей, экскурсий и концертов.
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