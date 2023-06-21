21 июня 2023

Пермские школьницы стали чаще беременеть

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Самое большое количество беременных несовершеннолетних девушек живет в Березниках Фото:

Несовершеннолетние девушки в Пермском крае стали чаще беременеть. Количество беременностей в 2022 году увеличилось на 19% в сравнении с 2021 годом. Такие данные озвучила детский омбудсмен Светлана Денисова во время выступления перед депутатами заксобрания Пермского края.

«В 2022 году 324 несовершеннолетние девушки забеременели в Пермском крае. Это на 19% больше, чем в 2021 году. Тогда было 272 беременности», — произнесла Денисова.

Наибольшее количество беременных школьниц живут Березниках, Лысьве, Чусовом, Пермском округе, Чайковском и Краснокамске. В Перми живут 32 несовершеннолетние беременные девушки, 19 из них в Орджоникидзевском районе.

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Несовершеннолетние девушки в Пермском крае стали чаще беременеть. Количество беременностей в 2022 году увеличилось на 19% в сравнении с 2021 годом. Такие данные озвучила детский омбудсмен Светлана Денисова во время выступления перед депутатами заксобрания Пермского края. «В 2022 году 324 несовершеннолетние девушки забеременели в Пермском крае. Это на 19% больше, чем в 2021 году. Тогда было 272 беременности», — произнесла Денисова. Наибольшее количество беременных школьниц живут Березниках, Лысьве, Чусовом, Пермском округе, Чайковском и Краснокамске. В Перми живут 32 несовершеннолетние беременные девушки, 19 из них в Орджоникидзевском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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