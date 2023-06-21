Пермские школьницы стали чаще беременеть

Несовершеннолетние девушки в Пермском крае стали чаще беременеть. Количество беременностей в 2022 году увеличилось на 19% в сравнении с 2021 годом. Такие данные озвучила детский омбудсмен Светлана Денисова во время выступления перед депутатами заксобрания Пермского края.
«В 2022 году 324 несовершеннолетние девушки забеременели в Пермском крае. Это на 19% больше, чем в 2021 году. Тогда было 272 беременности», — произнесла Денисова.
Наибольшее количество беременных школьниц живут Березниках, Лысьве, Чусовом, Пермском округе, Чайковском и Краснокамске. В Перми живут 32 несовершеннолетние беременные девушки, 19 из них в Орджоникидзевском районе.
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