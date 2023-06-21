Пермские школьницы стали чаще беременеть

22 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Самое большое количество беременных несовершеннолетних девушек живет в Березниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несовершеннолетние девушки в Пермском крае стали чаще беременеть. Количество беременностей в 2022 году увеличилось на 19% в сравнении с 2021 годом. Такие данные озвучила детский омбудсмен Светлана Денисова во время выступления перед депутатами заксобрания Пермского края. «В 2022 году 324 несовершеннолетние девушки забеременели в Пермском крае. Это на 19% больше, чем в 2021 году. Тогда было 272 беременности», — произнесла Денисова. Наибольшее количество беременных школьниц живут Березниках, Лысьве, Чусовом, Пермском округе, Чайковском и Краснокамске. В Перми живут 32 несовершеннолетние беременные девушки, 19 из них в Орджоникидзевском районе.

Несовершеннолетние девушки в Пермском крае стали чаще беременеть. Количество беременностей в 2022 году увеличилось на 19% в сравнении с 2021 годом. Такие данные озвучила детский омбудсмен Светлана Денисова во время выступления перед депутатами заксобрания Пермского края. «В 2022 году 324 несовершеннолетние девушки забеременели в Пермском крае. Это на 19% больше, чем в 2021 году. Тогда было 272 беременности», — произнесла Денисова. Наибольшее количество беременных школьниц живут Березниках, Лысьве, Чусовом, Пермском округе, Чайковском и Краснокамске. В Перми живут 32 несовершеннолетние беременные девушки, 19 из них в Орджоникидзевском районе.