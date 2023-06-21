21 июня 2023

В Челябинске в одной из квартир обнаружили тела матери и дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Трупы в квартире обнаружили силовики из-за жалоб соседей на орущую кошку Фото:

В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных обнаружили тела престарелой матери и ее дочери. Об этом URA.RU рассказал 22 июня источник в правоохранительных органах.

«В квартире по улице Братьев Кашириных обнаружили тела матери и дочери без видимых признаков насильственной смерти. Силовики их нашли из-за жалобы соседей на орущую из квартиры кошку», — уточнил источник.

95-летняя пенсионерка была прикована к постели, у ее 66-летней дочери были проблемы с сердцем. Причины смерти устанавливаются. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что к ним такой информации пока не поступало.

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В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных обнаружили тела престарелой матери и ее дочери. Об этом URA.RU рассказал 22 июня источник в правоохранительных органах. «В квартире по улице Братьев Кашириных обнаружили тела матери и дочери без видимых признаков насильственной смерти. Силовики их нашли из-за жалобы соседей на орущую из квартиры кошку», — уточнил источник. 95-летняя пенсионерка была прикована к постели, у ее 66-летней дочери были проблемы с сердцем. Причины смерти устанавливаются. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что к ним такой информации пока не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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