В Челябинске в одной из квартир обнаружили тела матери и дочери

22 июня 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Трупы в квартире обнаружили силовики из-за жалоб соседей на орущую кошку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных обнаружили тела престарелой матери и ее дочери. Об этом URA.RU рассказал 22 июня источник в правоохранительных органах. «В квартире по улице Братьев Кашириных обнаружили тела матери и дочери без видимых признаков насильственной смерти. Силовики их нашли из-за жалобы соседей на орущую из квартиры кошку», — уточнил источник. 95-летняя пенсионерка была прикована к постели, у ее 66-летней дочери были проблемы с сердцем. Причины смерти устанавливаются. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что к ним такой информации пока не поступало.

В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных обнаружили тела престарелой матери и ее дочери. Об этом URA.RU рассказал 22 июня источник в правоохранительных органах. «В квартире по улице Братьев Кашириных обнаружили тела матери и дочери без видимых признаков насильственной смерти. Силовики их нашли из-за жалобы соседей на орущую из квартиры кошку», — уточнил источник. 95-летняя пенсионерка была прикована к постели, у ее 66-летней дочери были проблемы с сердцем. Причины смерти устанавливаются. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что к ним такой информации пока не поступало.