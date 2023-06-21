В Челябинске в одной из квартир обнаружили тела матери и дочери

Трупы в квартире обнаружили силовики из-за жалоб соседей на орущую кошку
В Челябинске в одной из квартир по улице Братьев Кашириных обнаружили тела престарелой матери и ее дочери. Об этом URA.RU рассказал 22 июня источник в правоохранительных органах.
«В квартире по улице Братьев Кашириных обнаружили тела матери и дочери без видимых признаков насильственной смерти. Силовики их нашли из-за жалобы соседей на орущую из квартиры кошку», — уточнил источник.
95-летняя пенсионерка была прикована к постели, у ее 66-летней дочери были проблемы с сердцем. Причины смерти устанавливаются. В пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что к ним такой информации пока не поступало.
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