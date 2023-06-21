Челябинские заводы объявили массовый набор рабочих

22 июня 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Сейчас на промышленных предприятиях существует острая нехватка кадров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 23 июня, ведущие предприятия региона представят более 3,5 тысяч вакансий. Об этом URA.RU сообщили в областном центре занятости. «На ярмарке будет представлено не менее 3,5 тысяч вакансий. В том числе от давно зарекомендовавших себя и надежных работодателей», — рассказали специалисты центра. Ярмарка пройдет с 10:00 до 15:00 по адресу улица Степана Разина, 8. Ожидается, что свои вакансии представят ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Специальное конструкторское бюро „Турбина“, АО „НПО ‚Электромашина‘ и других.

В Челябинске на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 23 июня, ведущие предприятия региона представят более 3,5 тысяч вакансий. Об этом URA.RU сообщили в областном центре занятости. «На ярмарке будет представлено не менее 3,5 тысяч вакансий. В том числе от давно зарекомендовавших себя и надежных работодателей», — рассказали специалисты центра. Ярмарка пройдет с 10:00 до 15:00 по адресу улица Степана Разина, 8. Ожидается, что свои вакансии представят ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Специальное конструкторское бюро „Турбина“, АО „НПО ‚Электромашина‘ и других.