21 июня 2023

Челябинские заводы объявили массовый набор рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
Сейчас на промышленных предприятиях существует острая нехватка кадров Фото:

В Челябинске на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 23 июня, ведущие предприятия региона представят более 3,5 тысяч вакансий. Об этом URA.RU сообщили в областном центре занятости.

«На ярмарке будет представлено не менее 3,5 тысяч вакансий. В том числе от давно зарекомендовавших себя и надежных работодателей», — рассказали специалисты центра.

Ярмарка пройдет с 10:00 до 15:00 по адресу улица Степана Разина, 8. Ожидается, что свои вакансии представят ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Специальное конструкторское бюро „Турбина“, АО „НПО ‚Электромашина‘ и других.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая пройдет 23 июня, ведущие предприятия региона представят более 3,5 тысяч вакансий. Об этом URA.RU сообщили в областном центре занятости. «На ярмарке будет представлено не менее 3,5 тысяч вакансий. В том числе от давно зарекомендовавших себя и надежных работодателей», — рассказали специалисты центра. Ярмарка пройдет с 10:00 до 15:00 по адресу улица Степана Разина, 8. Ожидается, что свои вакансии представят ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Специальное конструкторское бюро „Турбина“, АО „НПО ‚Электромашина‘ и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...