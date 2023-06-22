Москвичу, который заставлял подростков свешиваться с крыш, дали 13 лет

Лобненский городской суд признал виновным москвича Никиту Лебедева, который подверг опасности жизни двух девочек 2006 и 2004 годов рождения. Он заставлял детей выполнять трюки на большой высоте. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Приговором Лобненского городского суда Московской области Лебедеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает Следственный комитет России в своем telegram-канале. Следствием установлено, что в 2020 году Лебедев знакомился с несовершеннолетними и заставлял их делать опасные для здоровья трюки на большой высоте.
Такой трюк мог стоить подросткам жизни, пишет РАПСИ. Чтобы несовершеннолетние слушались Лебедева, он платил им деньги. Известны случаи, когда дети свешивались без страховки из окон и крыш домов. К счастью, никто не погиб, однако этот факт не повлиял на уменьшение срока приговора.
Лобненский городской суд признал виновным москвича Никиту Лебедева, который подверг опасности жизни двух девочек 2006 и 2004 годов рождения. Он заставлял детей выполнять трюки на большой высоте. Об этом сообщает Следственный комитет России. «Приговором Лобненского городского суда Московской области Лебедеву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — передает Следственный комитет России в своем telegram-канале. Следствием установлено, что в 2020 году Лебедев знакомился с несовершеннолетними и заставлял их делать опасные для здоровья трюки на большой высоте. Такой трюк мог стоить подросткам жизни, пишет РАПСИ. Чтобы несовершеннолетние слушались Лебедева, он платил им деньги. Известны случаи, когда дети свешивались без страховки из окон и крыш домов. К счастью, никто не погиб, однако этот факт не повлиял на уменьшение срока приговора.