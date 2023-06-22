Информация о сносе вокзала в Мариуполе оказалась фейком

На железнодорожном вокзале Мариуполя идет реконструкция, слухи о сносе оказались фейком

22 июня 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Мариуполе идет восстановление жд-вокзала (архивный снимок) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В telegram-канале экс-советника проукраинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко появился пост о реконструкции вокзала в городе. В нем он намекает, что объект якобы не реконструируют, а сносят. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Железнодорожный вокзал не узнать. Главное не перепутайте — это у россиян называется не демонтаж, а реконструкция. Ну ок», — написал Андрющенко и приложил фото работ. О том, что на вокзале идет именно реконструкция, министерство транспорта ДНР сообщило в своем telegram-канале. По данным ведомства, все работы планируется завершить во втором квартале 2024 года. В посте минтранса даже есть фото того, как будет выглядеть объект после завершения реконструкции. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале июня также сообщал, что в Мариуполе уже началось восстановление объекта. «У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет… Идет восстановление вокзала в Мариуполе», — сказал он ТАСС. Получить оперативные комментарии в Минтрансе РФ и от представителей железнодорожного вокзала в Мариуполе URA.RU не удалось. В минтрансе ДНР воздержались от дополнительных разъяснений. Так будет выглядеть новый вокзал Фото: telegram-канал «Минтрнас ДНР» Так пока выглядит объект Фото: telegram-канал «Минтрнас ДНР» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В telegram-канале экс-советника проукраинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко появился пост о реконструкции вокзала в городе. В нем он намекает, что объект якобы не реконструируют, а сносят. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. «Железнодорожный вокзал не узнать. Главное не перепутайте — это у россиян называется не демонтаж, а реконструкция. Ну ок», — написал Андрющенко и приложил фото работ. О том, что на вокзале идет именно реконструкция, министерство транспорта ДНР сообщило в своем telegram-канале. По данным ведомства, все работы планируется завершить во втором квартале 2024 года. В посте минтранса даже есть фото того, как будет выглядеть объект после завершения реконструкции. Вице-премьер России Марат Хуснуллин в начале июня также сообщал, что в Мариуполе уже началось восстановление объекта. «У нас нормальная ситуация, мы составили все планы восстановления, наметили сроки, бюджет… Идет восстановление вокзала в Мариуполе», — сказал он ТАСС. Получить оперативные комментарии в Минтрансе РФ и от представителей железнодорожного вокзала в Мариуполе URA.RU не удалось. В минтрансе ДНР воздержались от дополнительных разъяснений.