Госдума упростила получение вида на жительство иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Иностранцы, которые пойдут служить в армию России, смогут оформить вид на жительство намного легче Фото:

Иностранцы, которые заключили контракты с Вооруженными силами РФ, могут получить вид на жительство в России по упрощенной процедуре. Данный закон был принят Государственной думой в третьем чтении.

«Поправки вводят упрощенный порядок получения вида на жительство иностранцами, которые в период проведения спецоперации заключат контракт о прохождении военной службы в российских вооруженных силах или воинских формированиях на срок один год», — следует из закона. Он опубликован на сайте Государственной думы.

Согласно закону, иностранец также может получить вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание в России. Для этого ему надо инвестировать в экономику России определенную сумму. Более подробные критерии позже определит правительство РФ.

После начала спецоперации многие иностранцы стали мигрировать в Россию. В разговоре с URA.RU немецкий блогер Мартин Хелд отметил, что из Германии в РФ хотят уехать более 31 тысячи человек. Переселенцы, в основном, недовольны политикой страны и преференциями, которые получают представители ЛГБТ.

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Иностранцы, которые заключили контракты с Вооруженными силами РФ, могут получить вид на жительство в России по упрощенной процедуре. Данный закон был принят Государственной думой в третьем чтении. «Поправки вводят упрощенный порядок получения вида на жительство иностранцами, которые в период проведения спецоперации заключат контракт о прохождении военной службы в российских вооруженных силах или воинских формированиях на срок один год», — следует из закона. Он опубликован на сайте Государственной думы. Согласно закону, иностранец также может получить вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание в России. Для этого ему надо инвестировать в экономику России определенную сумму. Более подробные критерии позже определит правительство РФ. После начала спецоперации многие иностранцы стали мигрировать в Россию. В разговоре с URA.RU немецкий блогер Мартин Хелд отметил, что из Германии в РФ хотят уехать более 31 тысячи человек. Переселенцы, в основном, недовольны политикой страны и преференциями, которые получают представители ЛГБТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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