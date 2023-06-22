Госдума упростила получение вида на жительство иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ

Иностранцы, которые заключили контракты с Вооруженными силами РФ, могут получить вид на жительство в России по упрощенной процедуре. Данный закон был принят Государственной думой в третьем чтении.
«Поправки вводят упрощенный порядок получения вида на жительство иностранцами, которые в период проведения спецоперации заключат контракт о прохождении военной службы в российских вооруженных силах или воинских формированиях на срок один год», — следует из закона. Он опубликован на сайте
Согласно закону, иностранец также может получить вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание в России. Для этого ему надо инвестировать в экономику России определенную сумму. Более подробные критерии позже определит правительство РФ.
После начала спецоперации многие иностранцы стали мигрировать в Россию. В разговоре с URA.RU немецкий блогер Мартин Хелд отметил, что из Германии в РФ хотят уехать более 31 тысячи человек. Переселенцы, в основном, недовольны политикой страны и преференциями, которые получают представители ЛГБТ.
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