Госдума упростила получение вида на жительство иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ

22 июня 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Иностранцы, которые пойдут служить в армию России, смогут оформить вид на жительство намного легче Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иностранцы, которые заключили контракты с Вооруженными силами РФ, могут получить вид на жительство в России по упрощенной процедуре. Данный закон был принят Государственной думой в третьем чтении. «Поправки вводят упрощенный порядок получения вида на жительство иностранцами, которые в период проведения спецоперации заключат контракт о прохождении военной службы в российских вооруженных силах или воинских формированиях на срок один год», — следует из закона. Он опубликован на сайте Государственной думы . Согласно закону, иностранец также может получить вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание в России. Для этого ему надо инвестировать в экономику России определенную сумму. Более подробные критерии позже определит правительство РФ. После начала спецоперации многие иностранцы стали мигрировать в Россию. В разговоре с URA.RU немецкий блогер Мартин Хелд отметил, что из Германии в РФ хотят уехать более 31 тысячи человек. Переселенцы, в основном, недовольны политикой страны и преференциями, которые получают представители ЛГБТ.

Иностранцы, которые заключили контракты с Вооруженными силами РФ, могут получить вид на жительство в России по упрощенной процедуре. Данный закон был принят Государственной думой в третьем чтении. «Поправки вводят упрощенный порядок получения вида на жительство иностранцами, которые в период проведения спецоперации заключат контракт о прохождении военной службы в российских вооруженных силах или воинских формированиях на срок один год», — следует из закона. Он опубликован на сайте Государственной думы. Согласно закону, иностранец также может получить вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание в России. Для этого ему надо инвестировать в экономику России определенную сумму. Более подробные критерии позже определит правительство РФ. После начала спецоперации многие иностранцы стали мигрировать в Россию. В разговоре с URA.RU немецкий блогер Мартин Хелд отметил, что из Германии в РФ хотят уехать более 31 тысячи человек. Переселенцы, в основном, недовольны политикой страны и преференциями, которые получают представители ЛГБТ.