В Челябинске силовики провели встречу с переселенцами из новых регионов РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участникам встречи объяснили, как получить российское гражданство Фото:

В Челябинске силовики 22 июня провели выездной прием граждан, которые прибыли из новых регионов РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В пункте временного размещения Калининского района проведен выездной прием граждан, прибывших с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины. На встрече присутствовали начальник подразделения по вопросам миграции отдела полиции „Калининский“ челябинского УМВД майор полиции Татьяна Титова, первый замруководителя СУ СКР региона полковник юстиции Ахмед Асхабов, представители прокуратуры, минздрава и соцзащиты», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области.

Специалисты объяснили прибывшим, как получить российские паспорта и гражданство в упрощенном порядке, как урегулировать правовой статус гражданина Украины, рассказали об оформлении разрешений на временное проживание и видов на жительство, участии в госпрограмме переселения соотечественников. Присутствующие получили информационные памятки с перечнем госуслуг в сфере миграции и номера телефонов.

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В Челябинске силовики 22 июня провели выездной прием граждан, которые прибыли из новых регионов РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В пункте временного размещения Калининского района проведен выездной прием граждан, прибывших с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины. На встрече присутствовали начальник подразделения по вопросам миграции отдела полиции „Калининский“ челябинского УМВД майор полиции Татьяна Титова, первый замруководителя СУ СКР региона полковник юстиции Ахмед Асхабов, представители прокуратуры, минздрава и соцзащиты», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области. Специалисты объяснили прибывшим, как получить российские паспорта и гражданство в упрощенном порядке, как урегулировать правовой статус гражданина Украины, рассказали об оформлении разрешений на временное проживание и видов на жительство, участии в госпрограмме переселения соотечественников. Присутствующие получили информационные памятки с перечнем госуслуг в сфере миграции и номера телефонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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