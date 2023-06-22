Участникам встречи объяснили, как получить российское гражданство Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске силовики 22 июня провели выездной прием граждан, которые прибыли из новых регионов РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В пункте временного размещения Калининского района проведен выездной прием граждан, прибывших с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Украины. На встрече присутствовали начальник подразделения по вопросам миграции отдела полиции „Калининский“ челябинского УМВД майор полиции Татьяна Титова, первый замруководителя СУ СКР региона полковник юстиции Ахмед Асхабов, представители прокуратуры, минздрава и соцзащиты», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД области.

Специалисты объяснили прибывшим, как получить российские паспорта и гражданство в упрощенном порядке, как урегулировать правовой статус гражданина Украины, рассказали об оформлении разрешений на временное проживание и видов на жительство, участии в госпрограмме переселения соотечественников. Присутствующие получили информационные памятки с перечнем госуслуг в сфере миграции и номера телефонов.