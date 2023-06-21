В депздраве ЯНАО объяснили необходимость тестирования вахтовиков на ВИЧ

В ЯНАО хотят ввести обязательное тестирование вахтовиков на ВИЧ

22 июня 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

В ЯНАО могут обязать вахтовиков сдавать тест на ВИЧ Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В ЯНАО хотят ввести обязательное тестирование на ВИЧ вахтовиков, приезжающих для работы в округ. Выявление ВИЧ на ранних стадиях позволит снизить инфекционную нагрузку на организм, а первичное обследование вахтовиков позволит избежать рисков распространения заболевания на Ямале, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения окружного правительства. «Депутаты законодательного собрания ЯНАО подготовили обращение в Минздрав РФ с просьбой сделать обязательным тестирование на ВИЧ для лиц, прибывающих в округ для работы вахтовым методом. Это было совместное решение заксобрания и департамента здравоохранения, проект которого проходил обсуждение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава окружного правительства. На заседании заксобрания, прошедшем 22 июня, ямальские парламентарии высказались за отправку такого обращения в правительство РФ. В случае одобрения федеральными властями вахтовиков обяжут сдавать обязательный тест на ВИЧ. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое в два раза увеличилось число больных ВИЧ, по сравнению с 2022 годом. По данным депздрава, на конец прошлого года в округе зарегистрировано 2400 человек с подтвержденным диагнозом.

В ЯНАО хотят ввести обязательное тестирование на ВИЧ вахтовиков, приезжающих для работы в округ. Выявление ВИЧ на ранних стадиях позволит снизить инфекционную нагрузку на организм, а первичное обследование вахтовиков позволит избежать рисков распространения заболевания на Ямале, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения окружного правительства. «Депутаты законодательного собрания ЯНАО подготовили обращение в Минздрав РФ с просьбой сделать обязательным тестирование на ВИЧ для лиц, прибывающих в округ для работы вахтовым методом. Это было совместное решение заксобрания и департамента здравоохранения, проект которого проходил обсуждение», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе депздрава окружного правительства. На заседании заксобрания, прошедшем 22 июня, ямальские парламентарии высказались за отправку такого обращения в правительство РФ. В случае одобрения федеральными властями вахтовиков обяжут сдавать обязательный тест на ВИЧ. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое в два раза увеличилось число больных ВИЧ, по сравнению с 2022 годом. По данным депздрава, на конец прошлого года в округе зарегистрировано 2400 человек с подтвержденным диагнозом.