21 июня 2023

Курганец сделал из бывшего военного грузовика баню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, урал, военные, оружие, военнослужащие, бронеавтомобиль, спецназ, сво, армия россии
В Кургане продается баня на колесах за один млн рублей (архивное фото) Фото:

В Курганской области продается советский военный грузовик, который переоборудовали под баню на колесах. Владелец «Урала» оценивает технику в один миллион рублей. Объявление о продажи опубликовано на сайте Avito.

«Продается „Урал-4320“ 1981 года выпуска. Был выкуплен с хранения и переоборудован под баню на колесах. Все рабочее, целое, на ходу. Двигатель: КАМАЗ-740. Цена: 1 000 000 рублей», — указано в объявлении.

Владелец грузовика отмечает, что в машине установлены новый радиатор, гидроусилитель руля, колодки и резина. Также по его словам, работает подкачка колес и ручник. Машина заводится в любой мороз.

Ранее URA.RU писало, что в Салехарде (ЯНАО) избавляются от вездехода, произведенного в Кургане. Местный житель продает экспедиционный «Бурлак» почти за 12 млн рублей.

В Курганской области продается советский военный грузовик, переоборудованный под баню на колесах
В Курганской области продается советский военный грузовик, переоборудованный под баню на колесах
Стоимость бани на колесах составляет один млн рублей
Стоимость бани на колесах составляет один млн рублей

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области продается советский военный грузовик, который переоборудовали под баню на колесах. Владелец «Урала» оценивает технику в один миллион рублей. Объявление о продажи опубликовано на сайте Avito. «Продается „Урал-4320“ 1981 года выпуска. Был выкуплен с хранения и переоборудован под баню на колесах. Все рабочее, целое, на ходу. Двигатель: КАМАЗ-740. Цена: 1 000 000 рублей», — указано в объявлении. Владелец грузовика отмечает, что в машине установлены новый радиатор, гидроусилитель руля, колодки и резина. Также по его словам, работает подкачка колес и ручник. Машина заводится в любой мороз. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде (ЯНАО) избавляются от вездехода, произведенного в Кургане. Местный житель продает экспедиционный «Бурлак» почти за 12 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...