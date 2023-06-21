В Курганской области продается советский военный грузовик, который переоборудовали под баню на колесах. Владелец «Урала» оценивает технику в один миллион рублей. Объявление о продажи опубликовано на сайте Avito.
«Продается „Урал-4320“ 1981 года выпуска. Был выкуплен с хранения и переоборудован под баню на колесах. Все рабочее, целое, на ходу. Двигатель: КАМАЗ-740. Цена: 1 000 000 рублей», — указано в объявлении.
Владелец грузовика отмечает, что в машине установлены новый радиатор, гидроусилитель руля, колодки и резина. Также по его словам, работает подкачка колес и ручник. Машина заводится в любой мороз.
Ранее URA.RU писало, что в Салехарде (ЯНАО) избавляются от вездехода, произведенного в Кургане. Местный житель продает экспедиционный «Бурлак» почти за 12 млн рублей.
В Курганской области продается советский военный грузовик, переоборудованный под баню на колесах
Скрин: Avito
Стоимость бани на колесах составляет один млн рублей
В Курганской области продается советский военный грузовик, который переоборудовали под баню на колесах. Владелец «Урала» оценивает технику в один миллион рублей. Объявление о продажи опубликовано на сайте Avito. «Продается „Урал-4320“ 1981 года выпуска. Был выкуплен с хранения и переоборудован под баню на колесах. Все рабочее, целое, на ходу. Двигатель: КАМАЗ-740. Цена: 1 000 000 рублей», — указано в объявлении. Владелец грузовика отмечает, что в машине установлены новый радиатор, гидроусилитель руля, колодки и резина. Также по его словам, работает подкачка колес и ручник. Машина заводится в любой мороз. Ранее URA.RU писало, что в Салехарде (ЯНАО) избавляются от вездехода, произведенного в Кургане. Местный житель продает экспедиционный «Бурлак» почти за 12 млн рублей.