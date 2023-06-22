В Челябинске четыре троллейбуса временно изменят свои маршруты. Карта

22 июня 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Маршрут изменят номер 19 и еще три троллейбуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 24 июня троллейбусы №№10, 16, 17, 19 временно изменят свои маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минтранса. «С 24 июня до 5 часов 10 июля закрывается движение троллейбусов №№10, 16, 17, 19 на участках: проспект Ленина от Пушкина до Героев Танкограда, Героев Танкограда от проспекта Ленина до ЖБИ, Бажова от Героев Танкограда до Первоозерного. Модернизируем контактную сеть», — рассказали в минтрансе. Как сообщили в региональном ведомстве, троллейбусы будут направлены: №10. ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Солнечный берег;

№16. АМЗ — площадь Революции — Пушкина — Свободы — Автовокзал «Центральный»;

№17. Молдавская — площадь Революции — Пушкина — Свободы — Автовокзал «Центральный»;

№19. ЧКПЗ — Копейское шоссе — Гагарина — Новороссийская — Машиностроителей — ЧКПЗ. В минтрансе предлагают пользоваться автобусами №№1, 2, 4, 8, 9, 14, 18, 34, 47, 64, 483, 21с, 25с, 55с, 57с либо автобусом №112 по нерегулируемому тарифу. На этом маршруте будет увеличено число машин. Также можно добраться до места трамваями №№5, 15, 18, 22. Транспортники рекомендуют для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте. Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В Челябинске с 24 июня троллейбусы №№10, 16, 17, 19 временно изменят свои маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минтранса. «С 24 июня до 5 часов 10 июля закрывается движение троллейбусов №№10, 16, 17, 19 на участках: проспект Ленина от Пушкина до Героев Танкограда, Героев Танкограда от проспекта Ленина до ЖБИ, Бажова от Героев Танкограда до Первоозерного. Модернизируем контактную сеть», — рассказали в минтрансе. Как сообщили в региональном ведомстве, троллейбусы будут направлены: В минтрансе предлагают пользоваться автобусами №№1, 2, 4, 8, 9, 14, 18, 34, 47, 64, 483, 21с, 25с, 55с, 57с либо автобусом №112 по нерегулируемому тарифу. На этом маршруте будет увеличено число машин. Также можно добраться до места трамваями №№5, 15, 18, 22. Транспортники рекомендуют для экономии использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.